Aalyah, vajza e Rey Mysterio, prezantohet me klasën e re të rookie-ve të WWE
WWE prezantoi Aalyah Gutierrez, vajzën e Rey Mysterio, si pjesë të klasës së re të rookie-ve në Performance Center të enjten, duke e sjellë zyrtarisht atë në programet e zhvillimit të kompanisë.
Siç raporton Bleacher Report, Rey Mysterio deklaroi në qershor gjatë emisionit Six Feet Under me The Undertaker se Aalyah kishte bërë stërvitje në Performance Center në tetor dhe në shkurt dhe se ishte e gatshme të nisë karrierën e saj në WWE pasi të përfundonte studimet universitare. Raportime të mëparshme nga korriku thanë se ajo po përgatitej të paraqitej në Performance Center.
Aalyah nuk i është e panjohur botës së WWE: ajo ka bërë paraqitje në ekran që prej 2020, përfshirë edhe një linjë rrëfimi romantik me Buddy Murphy, ndërsa vëllai i saj, Dominik Mysterio, bën pjesë në rosterin aktual të Raw. Sipas Bleacher Report, prezantimi me klasën e rookie-ve është një hap i rëndësishëm drejt një karriere të mundshme në ring për të.
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