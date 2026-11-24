Commanders përmbysin Bengals 22-20 në sekondat e fundit, Stevens vendos Monday Night Football me goditjen në skadim
Washington Commanders fituan 22-20 ndaj Cincinnati Bengals në Monday Night Football, në një përmbysje që u vendos në lojën e fundit në Northwest Stadium të Landoverit, raporton Associated Press.
Sipas AP-së, pasi Evan McPherson i dha epërsinë Bengals 20-19 me një goditje prej 56 jardesh, Washington mori topin me 39 sekonda të mbetura dhe pa asnjë timeout. Jayden Daniels gjeti fillestarin Antonio Williams për 22 jarde, ndali kohën me spike, pastaj e gjeti sërish për 42 jarde deri në jardën 8 të Cincinnati-t. Me 5 sekonda të mbetura, Daniels ndali sërish kohën dhe Drew Stevens goditi saktë nga 26 jarde në skadim.
Daniels e mbylli me 23 pasime të kompletuara nga 35 për 289 jarde, sipas raportimit të NBC Sports, ndërsa Williams ishte marrësi më i mirë i ndeshjes me 9 kapje për 122 jarde. Stevens ishte i pagabueshëm, 5 nga 5 në goditje, duke shënuar 16 nga 22 pikët e Washingtonit.
Commanders shënuan në gjashtë aksione radhazi pasi e nisën ndeshjen me katër punt-e, thekson NBC Sports. Jacory Croskey-Merritt vrapoi 13 herë për 54 jarde dhe touchdown-in e vetëm të skuadrës, ndërsa vetë Daniels shtoi një vrapim prej 47 jardesh që përgatiti një nga goditjet e Stevens.
Te Bengals, faqja zyrtare e klubit raporton se Joe Burrow kompletoi 28 nga 40 pasime për 300 jarde dhe dy touchdown-e: një prej 31 jardesh për Tee Higgins në pjesën e parë dhe një prej 4 jardesh për fillestarin Colbie Young në çerekun e tretë, touchdown-i i parë në karrierë për Young. Cincinnati kryesoi 10-7 në pushim dhe 17-10 në çerekun e tretë.
Mbrojtja e Washingtonit e mbajti dyshen Ja’Marr Chase dhe Tee Higgins në vetëm 7 kapje për 74 jarde së bashku, ndërsa për Cincinnati-n u dallua Boye Mafe me tre sack-e që në pjesën e parë, rekord personal.
Me fitoren e dytë radhazi, Commanders shkojnë në 4-5-1 dhe mbajnë gjallë shpresat në NFC East, me ndeshjet ndaj Cardinals dhe Titans në dy javët e ardhshme. Bengals bien në 7-3, u ndërpritet seria prej pesë fitoresh, por mbeten të parët në AFC North dhe javën tjetër presin New Orleans Saints.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.