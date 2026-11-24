Cubs firmosin me Trevor Rogersin: pesë vjet dhe 120 milionë dollarë për startuesin që refuzoi ofertën kualifikuese
Chicago Cubs kanë arritur marrëveshje me startuesin e lirë Trevor Rogers për një kontratë pesëvjeçare prej 120 milionë dollarësh të garantuara, sipas MLB Trade Rumors. Marrëveshja, e raportuar fillimisht nga Jon Morosi i MLB Network, përfshin pagesa të shtyra që ulin vlerën e saj aktuale dhe është ende në pritje të vizitës mjekësore. Afatin pesëvjeçar e raportoi Ken Rosenthal i The Athletic, i cili raportoi gjithashtu garancinë prej 120 milionë dollarësh, ndërsa Jeff Passan i ESPN vuri në dukje shtyrjet.
Rogers refuzoi ofertën kualifikuese të Baltimore Orioles — ai ishte i vetmi startues në klasën e këtij viti që mori dhe refuzoi një të tillë. Për shkak se Chicago e kaloi pragun e taksës së luksit në vitin 2026, firmosja i kushton Cubs edhe zgjedhjet e tyre të dyta dhe të pesta më të larta në draftin e vitit të ardhshëm, plus 1 milion dollarë nga fondi i tyre ndërkombëtar i bonuseve për vitin 2027.
Marrëveshja vjen një ditë pasi Mets siguruan Tarik Skubal. Chicago nuk ishte kurrë e interesuar në nivelin e çmimit të Skubal, dhe presidenti i operacioneve të bejsbollit Jed Hoyer kishte thënë se hedhja e nisjes ishte prioriteti i pushimit sezonal.
Rogers ishte All-Star dhe nënkampion për Rookie of the Year në NL në vitin 2021 me Miami, pati vështirësi në vitin 2022 dhe humbi pjesën më të madhe të vitit 2023 për shkak të lëndimeve të bicepsit dhe latit, dhe u shkëmbye në afatin e vitit 2024 te Baltimore për Kyle Stowers dhe Connor Norby. I thirrur sërish në mes të qershorit 2025, ai regjistroi ERA 1.81 në 109 2/3 innings dhe përfundoi i nënti në votimin për Cy Young në AL, pavarësisht vetëm 18 ndeshjeve si startues.
Në vitin 2026, pas tre ndeshjeve cilësore, një periudhe të vështirë dhe një qëndrimi të shkurtër në listën e të lënduarve për shkak të sëmundjes, ai e mbylli sezonin me 121 innings me ERA 2.90 në 20 ndeshjet e tij të fundit si startues, duke përfunduar me ERA 4.03 në 169 2/3 innings në sezonin e tij të parë me mbi 30 ndeshje si startues.
Ai zë vendin në krye të rotacionit të Cubs, që përfshin Justin Steele, Javier Assad, Edward Cabrera dhe Braxton Garrett, në një klub që mund të humbasë Kevin Gausman, Clay Holmes, Matthew Boyd, Shota Imanaga dhe David Peterson në tregun e lirë.
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