Nata e NBA-së: Siakam vendos në fund për Pacers ndaj Thunder, Bucks ndalin serinë prej 13 humbjesh me Herro protagonist
Nata e 23 nëntorit në NBA solli dy fitore me peshë të madhe: Indiana ndali Oklahoma City-n në Indianapolis, ndërsa Milwaukee i dha fund serisë së gjatë të humbjeve në Toronto. Më poshtë janë të gjitha rezultatet kryesore të mbrëmjes.
Indiana Pacers 125-120 Oklahoma City Thunder
Pascal Siakam shënoi 20 pikë, 8 rebound dhe 5 asistime, dhe vendosi ndeshjen në fund, sipas Associated Press. Pasi Oklahoma City e shkurtoi diferencën në një pikë dy herë në 1:31 minutat e fundit, Siakam u përgjigj çdo herë — fillimisht me një gjuajtje nga distanca e mesme dhe pastaj me një treshe, 44.4 sekonda para fundit. Kelly Oubre Jr. barazoi rekordin e tij sezonal me 20 pikë, Obi Toppin shtoi 17, ndërsa Ivica Zubac kontribuoi me 14 pikë e 15 rebound, duke vulosur fitoren me një dunk në fund. Pacers ndalën serinë prej katër humbjesh radhazi dhe u ngjitën në 6-12. Për Thunder, Shai Gilgeous-Alexander shënoi 38 pikë, më shumë se kushdo në ndeshje, ndërsa Kenrich Williams shtoi 20 pikë e 9 rebound; Oklahoma City ra në 10-8 dhe pësoi humbjen e dytë radhazi. Ndeshja ishte ribërja e finales së NBA-së 2025, por Tyrese Haliburton mungoi për ndeshjen e 14-të radhazi për shkak të dëmtimit në kofshë.
Milwaukee Bucks 116-111 Toronto Raptors
Tyler Herro udhëhoqi Milwaukee-n me 32 pikë, 6 rebound dhe 8 asistime, sipas Associated Press. Ai shënoi 15 pikë në çerekun e tretë, pasi kishte ardhur nga 50 pikët rekord karriere të shtunën ndaj Philadelphia-s. Myles Turner shënoi 27 pikë, rekord sezonal, dhe mori 11 rebound para se të dilte nga loja me faulle, ndërsa Kyle Kuzma shtoi 18 pikë. Bucks ndalën serinë prej 13 humbjesh — e dyta më e gjata në historinë e klubit — dhe fituan për herë të parë që nga 26 tetori, duke u përmirësuar në 2-16. Për Raptors, Scottie Barnes shënoi 31 pikë dhe dha 8 asistime, ndërsa Jakob Poeltl shtoi 15 pikë e 10 rebound; Toronto ra në 6-11.
Minnesota Timberwolves 142-116 Brooklyn Nets
Jaden McDaniels shënoi 34 pikë, 10 rebound dhe 6 asistime, ndërsa Ayo Dosunmu shtoi 23 pikë, sipas Reuters. Minnesota shënoi 142 pikë dhe u largua në rezultat në pjesën e dytë. Për Nets, Julius Randle shënoi 29 pikë në humbje.
Portland Trail Blazers 128-111 Philadelphia 76ers
Deni Avdija shënoi 31 pikë dhe dha 7 asistime, ndërsa Donovan Clingan shtoi 15 pikë e 18 rebound dhe Jrue Holiday 18 pikë, sipas Reuters. Portland i dha fund serisë prej pesë fitoreve radhazi të Philadelphia-s. Për 76ers, LeBron James shënoi 23 pikë dhe Tyrese Maxey 22.
Rezultatet e tjera
Chicago Bulls 122-108 Cleveland Cavaliers — Jordan Hawkins udhëhoqi Chicagon me 19 pikë nga stoli, ndërsa Tre Jones shtoi 16 pikë e 9 asistime. Memphis Grizzlies 117-111 Charlotte Hornets; Phoenix Suns 123-119 New Orleans Pelicans pas kohës shtesë; Houston Rockets 116-104 LA Clippers.
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