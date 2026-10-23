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Serbia

CPJ kërkon mbrojtjen e gazetarëve në Serbi gjatë zgjedhjeve të së dielës pas javësh sulmesh

Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve u bëri thirrje autoriteteve serbe të sigurojnë raportim të sigurt gjatë dhe pas votimit të 25 tetorit, pas një fushate të shënuar nga sulme fizike, pengime policore dhe kërcënime ndaj reporterëve.

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Një fotogazetare me aparatet e saj mes rreshtave të policisë gjatë raportimit në terren (foto ilustruese: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ) u bëri thirrje të premten autoriteteve serbe të sigurojnë që gazetarët të mund të raportojnë në mënyrë të sigurt gjatë zgjedhjeve parlamentare të së dielës dhe në periudhën pas tyre, pas një fushate të shënuar nga sulme fizike, pengime policore dhe kërcënime ndaj reporterëve, siç njofton vetë organizata në deklaratën e datës 23 tetor nga Berlini.

Sipas CPJ-së, që kur organizata paralajmëroi një muaj më parë për rreziqet në rritje për gazetarët para votimit, reporterët janë shtyrë dhe goditur nga oficerë policie, u janë marrë telefonat ose u janë goditur kamerat dhe janë penguar të mbulojnë ngjarje të fushatës. Në disa tubime proqeveritare, siç thekson CPJ, policia i pengoi gazetarët, përdori forcë për t’i larguar ose nuk ndërhyri kur reporterët u sulmuan, ndërsa personeli i sigurisë i bllokoi gazetarët në disa prej këtyre ngjarjeve.

“Sulmet që kemi parë gjatë kësaj fushate zgjedhore janë një paralajmërim për atë që mund të ndodhë më 25 tetor dhe më pas. Autoritetet serbe duhet të sigurojnë që policia t’i mbrojë gazetarët në vend që t’i pengojë dhe që reporterët vendas e ndërkombëtarë të kenë qasje në ngjarjet zgjedhore. Të gjitha sulmet dhe parregullsitë e raportuara duhet të hetohen menjëherë”, tha Attila Mong, koordinator i programit të CPJ-së për Evropën.

CPJ rendit edhe raste konkrete të konfirmuara nga grupet vendore ANEM, Rrjeti SafeJournalists dhe Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë (NUNS): më 3 tetor një burrë kërcënoi dhe tentoi ta sulmonte fizikisht reporterin e televizionit N1, Mladen Savatović, teksa filmonte një ndërtesë që dyshohej se përdorej për regjistrime fiktive votuesish në Beograd; më 13 tetor personeli i sigurisë shtyu reporteren e Nova S, Katarina Golubović, dhe gazetarin e Glas Zaječara, Miljko Stojanović, bashkë me kameramanin Đorđe Đorđević në Zajeçar, duke i quajtur “rrezik për sigurinë” dhe duke goditur kamerën; më 16 tetor në Novi Sad sigurimi shtyu një reportere të medias Mašina dhe një burrë goditi telefonin e kryeredaktorit të Razglas News, Žarko Bogosavljević.

Mong u bëri thirrje edhe partnerëve ndërkombëtarë të Serbisë, vëzhguesve zgjedhorë dhe ambasadave të huaja që ta monitorojnë nga afër sigurinë e gazetarëve në ditën e zgjedhjeve. Sipas CPJ-së, sulmet e fundit ndodhën në një klimë më të gjerë frikësimi dhe armiqësie që është bërë gjithnjë e më e zakonshme nën Aleksandar Vuçiçin, ish-presidentin që dha dorëheqje në shtator për të kandiduar për kryeministër pas më shumë se një dekade në pushtet.

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