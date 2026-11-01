Crta: Deri në orën 10:00 votuan 9,4 për qind e zgjedhësve në votimin e përsëritur në Serbi
Deri në orën 10:00, pjesëmarrja në votimin e përsëritur parlamentar në Serbi ka arritur në 9,4 për qind. Shifra u bë e ditur nga misioni vëzhgues Crta dhe i referohet 53 vendvotimeve ku sot përsëritet votimi për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të mbajtura më 25 tetor, siç njofton Serbian News Media.
Sipas Crta-s, deri tani reagim më i lartë i zgjedhësve po shënohet në Vojvodinë, ndërsa pjesëmarrja është disi më e ulët në Serbinë jugore dhe qendrore. E njëjta organizatë kishte njoftuar më herët në mëngjes se të 53 vendvotimet u hapën rregullisht.
Votimi po zhvillohet në 24 qytete dhe komuna, ku të drejtë vote kanë gjithsej 24.438 qytetarë. Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) vendosi që votimi të përsëritet në 31 vendvotime ku nuk ishte e mundur të përcaktoheshin rezultatet e votimit të 25 tetorit, si dhe në 22 vendvotime të tjera ku votimi u anulua me vendime të komisioneve kompetente zgjedhore.
Votimi i përsëritur po zhvillohet, ndër të tjera, në Aleksinac, Baçkë Topolë, Babushnicë, Bojnik, Han të Vlladiçinit, Ingji, Zemun, Kanjižë, Koceljevë, Kulë, Krushevc, Kurshumli, Loznicë, Ljig, Majdanpek, Novi Pazar, Petrovac na Mlavi, Pirot, Pozharevc, Prokuplje, Suboticë, Trstenik, Çupri dhe Shid.
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