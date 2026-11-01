Novi Sad përkujton viktimat: tri kolonat qytetare bashkohen në një dhe drejtohen drejt stacionit, Dijana Hrka mbërrin para stacionit
Ecjet përkujtimore nisën nga tri pika të qytetit në heshtje dhe pa simbole politike, pjesë të bulevardeve u mbyllën për qarkullim, ndërsa tubimi qendror para stacionit fillon në 11:52 me 16 minuta heshtje
Tri kolonat e qytetarëve që nisën ecjen përkujtimore në Novi Sad u bashkuan në një kolonë të vetme dhe po vazhdojnë së bashku drejt stacionit hekurudhor, ku sot shënohen dy vjet nga rënia e strehës që vrau 16 persona. Kolonat nisën nga tri pika të qytetit — pranë Fakultetit të Mjekësisë, nga parku Liman dhe nga ura e Varadinit — duke mbajtur kurora në kujtim të viktimave, siç raporton blogu i drejtpërdrejtë i Nas Portal.
Në përputhje me thirrjen e studentëve, pjesëmarrësit po ecin pa simbole politike dhe pa pankarta, ndërsa kolonat po kalojnë në heshtje, pa zhurmë, në mënyrë që tubimi të ruajë atmosferën dinjitoze të homazhit për të vrarët. Mes të parëve që mbërritën në vendin e përkujtimit ishin edhe bujqit, traktorët e të cilëve janë parkuar para hotelit Novi Sad, në bulevardin Jasha Tomiq.
Për shkak të tubimit përkujtimor, qarkullimi u ndërpre në pjesë të qytetit: u ndalua trafiku në segmentin nga bulevardi i Çlirimit drejt bulevardit Mbreti Petar dhe në një pjesë të bulevardit Jasha Tomiq, nga rruga Kisacka deri te rruga Branimir Çosiç, ndërsa nga një korsi u mbyll në të dy bulevardet. Pak para bashkimit të kolonave, reporterja e agjencisë Beta njoftoi se renduesit e Universitetit të Lirë ndodheshin tashmë pranë zyrave të Partisë Përparimtare Serbe (SNS), jo larg stacionit, dhe se rendues do të ketë edhe pranë ndërtesave të Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit (BIA) dhe të policisë.
Rreth orës 11:05 para stacionit hekurudhor mbërriti edhe Dijana Hrka, nëna e Stefan Hrkës, një prej 16 viktimave të tragjedisë. Tubimi qendror para stacionit fillon në orën 11:52 — momenti i saktë kur streha u shemb më 1 nëntor 2024 — me 16 minuta heshtje, nga një minutë për çdo viktimë.
Streha e stacionit të rindërtuar u shemb më 1 nëntor 2024, duke vrarë 16 persona, mes tyre katër fëmijë, dhe duke plagosur rëndë një tjetër. Dy vjet më vonë, për këtë tragjedi zhvillohen tri procedura të veçanta para prokurorive të ndryshme, por asnjë gjykim ende nuk ka filluar; aktakuza kryesore përfshin 13 persona.
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