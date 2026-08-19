☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 19 August 2026
S&P 500 7,692 ▼0.69%
DOW 53,343 ▼0.22%
NASDAQ 26,290 ▼1.33%
NAFTA 84.52 ▲0.55%
ARI 4,398 ▼0.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1586 EUR/GBP 0.8548 EUR/CHF 0.9389 EUR/ALL 92.9013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3803 EUR/TRY 55.4831 EUR/JPY 184.56 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1586 EUR/GBP 0.8548 EUR/CHF 0.9389 EUR/ALL 92.9013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3803 EUR/TRY 55.4831 EUR/JPY 184.56 EUR/CAD 1.6064
₿ CRYPTO
BTC $64,594 ▲ +0.22% ETH $1,917 ▲ +0.28% XRP $0.9973 ▼ -0.52% SOL $76.9500 ▲ +1.25%
S&P 500 7,692 ▼0.69 % DOW 53,343 ▼0.22 % NASDAQ 26,290 ▼1.33 % NAFTA 84.52 ▲0.55 % ARI 4,398 ▼0.51 % S&P 500 7,692 ▼0.69 % DOW 53,343 ▼0.22 % NASDAQ 26,290 ▼1.33 % NAFTA 84.52 ▲0.55 % ARI 4,398 ▼0.51 %
EUR/USD 1.1586 EUR/GBP 0.8548 EUR/CHF 0.9389 EUR/ALL 92.9013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3803 EUR/TRY 55.4831 EUR/JPY 184.56 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1586 EUR/GBP 0.8548 EUR/CHF 0.9389 EUR/ALL 92.9013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3803 EUR/TRY 55.4831 EUR/JPY 184.56 EUR/CAD 1.6064
19 Aug 2026
Breaking
Suns dhe Mercury prezantojnë një ekran të madh LED në fasadën e Mortgage Matchup Center Cubs fitojnë 2-0 ndaj White Sox, dy pikët erdhën në pjesën e parë Las Vegas Aces përballë Atlanta Dream në Michelob ULTRA Arena më 18 gusht 2026 CJ Abrams i pakënaqur me kalimin në bazën e dytë, thotë agjenti i tij Sezoni 2026 i NFL: 10 kandidatët kryesorë për Lojtarin e Vitit për Rikthim
Menu
MLB

Cubs fitojnë 2-0 ndaj White Sox, dy pikët erdhën në pjesën e parë

· 1 min lexim

Më 18 gusht 2026, Chicago Cubs mposhtën Chicago White Sox 2-0 në Crosstown Classic. Cubs shënuan dy pikë nga dy goditje, ndërsa White Sox mbetën pa pikë, pa goditje dhe pa gabime (Cubs 2 R, 2 H, 0 E; White Sox 0 R, 0 H, 0 E).

Siç raporton Bleacher Report, të gjitha pikët e Cubs erdhën në pjesën e parë: Michael Busch dhe Pete Crow-Armstrong realizuan homerun për dy pikët vendimtare. Gjatë atij innings u regjistruan edhe dalje si ajo e Nico Hoerner dhe një strikeout për Seiya Suzuki.

Ndeshja nxiti reagime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa një incident në tribunë gjatë ndeshjes së parë të Crosstown Classic u përhap në video. Të dy ekipet do të përqendrohen te përmirësimet dhe ndeshjet e radhës teksa zgjatet pjesa e mbetur e stinorit.

Cubs përmirësuan bilancin në 73-53, ndërsa White Sox ranë në 65-59; Bleacher Report ofroi përmbajtjen kryesore dhe reagimet pas takimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu