Cubs fitojnë 2-0 ndaj White Sox, dy pikët erdhën në pjesën e parë
Më 18 gusht 2026, Chicago Cubs mposhtën Chicago White Sox 2-0 në Crosstown Classic. Cubs shënuan dy pikë nga dy goditje, ndërsa White Sox mbetën pa pikë, pa goditje dhe pa gabime (Cubs 2 R, 2 H, 0 E; White Sox 0 R, 0 H, 0 E).
Siç raporton Bleacher Report, të gjitha pikët e Cubs erdhën në pjesën e parë: Michael Busch dhe Pete Crow-Armstrong realizuan homerun për dy pikët vendimtare. Gjatë atij innings u regjistruan edhe dalje si ajo e Nico Hoerner dhe një strikeout për Seiya Suzuki.
Ndeshja nxiti reagime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa një incident në tribunë gjatë ndeshjes së parë të Crosstown Classic u përhap në video. Të dy ekipet do të përqendrohen te përmirësimet dhe ndeshjet e radhës teksa zgjatet pjesa e mbetur e stinorit.
Cubs përmirësuan bilancin në 73-53, ndërsa White Sox ranë në 65-59; Bleacher Report ofroi përmbajtjen kryesore dhe reagimet pas takimit.
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