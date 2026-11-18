Cunningham në dyshim ndaj Pelicans, Pistons mund të mbeten pa yllin e tyre në New Orleans
Detroit Pistons mund të luajnë pa lojtarin e tyre kryesor në mbylljen e udhëtimit katërndeshjesh. Sipas raportimit të Detroit Free Press, Cade Cunningham është listuar si “questionable” në raportin zyrtar të dëmtimeve të NBA-së për shkak të dhimbjes në gjurin e djathtë, për ndeshjen e së mërkurës në mbrëmje ndaj New Orleans Pelicans në Smoothie King Center, me fillim në orën 20:00 ET.
Është nata e dytë e një back-to-back për Pistons, që kanë bilanc 9-4 dhe të martën mposhtën në transfertë San Antonio Spurs 105-93, pavarësisht një raporti të gjatë dëmtimesh.
Lista e mungesave të konfirmuara mbetet e njëjtë për natën e dytë radhazi: Duncan Robinson (ndrydhje në kuadricepsin e majtë), Ron Holland II (kontuzion në gjurin e majtë / mavijosje kocke) dhe Taurean Prince (dhimbje në gjurin e djathtë) janë jashtë. Siç thekson Free Press, Robinson do të mungojë të paktën një javë, ndërsa Holland është ditë-pas-dite.
Ka edhe një lajm të mirë: Isaiah Joe (kontuzion në ijën e djathtë) është ngritur në statusin “questionable”, pasi ka humbur 10 ndeshje radhazi pas një rrëzimi të rëndë në fitoren në transfertë ndaj Philadelphia 76ers më 25 tetor — kjo i hap derën rikthimit të tij, pikërisht kur Pistons po luajnë shumë të shkurtër në rotacion.
Jalen Duren do të humbasë ndeshjen e 12-të radhazi me ndrydhjen në muskujt e pasmë të kofshës së djathtë, ndërsa debutuesi Ebuka Okorie është caktuar te Motor City Cruise.
Edhe New Orleans (5-10) vjen e cunguar: Pelicans janë pa Trey Murphy III, Dejounte Murray dhe Bennedict Mathurin, ndër të tjerë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.