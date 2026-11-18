Jackson operohet me sukses në këmbën e majtë, Grizzlies e rivlerësojnë pas rreth tre muajsh
Memphis Grizzlies kanë tani një afat të parë për GG Jackson II. Sipas njoftimit të skuadrës, të cituar nga Hoops Rumors, Jackson iu nënshtrua të martën një operacioni për riparimin e metatarsalit të thyer në këmbën e majtë dhe do të rivlerësohet pas rreth tre muajsh.
Kjo është zhvillimi i ri që mungonte në njoftimin e së hënës, kur skuadra kishte bërë të ditur thyerjen e metatarsalit të pestë dhe operacionin, por pa asnjë afat rikthimi derisa procedura të përfundonte.
Jackson e pësoi dëmtimin në periodën e parë të fitores së së shtunës ndaj Brooklyn Nets; trajneri Tuomas Iisalo kishte thënë pas ndeshjes se dëmtimi dukej “relativisht serioz”.
Historia e tij e bën kujdesin të kuptueshëm: Jackson theu të njëjtën kockë në këmbën e djathtë pak më shumë se dy vjet më parë dhe u operua më 4 shtator 2024, duke debutuar për sezonin 2024/25 vetëm më 20 janar 2025 — rreth katër muaj e gjysmë më vonë. Nëse edhe këtë herë afati do të ishte i ngjashëm, rikthimi do të binte në fund të marsit ose fillim të prillit; sezoni i rregullt mbyllet më 11 prill.
Zgjedhja nr. 45 e draftit 2023, Jackson fitoi një vend në ekipin e dytë All-Rookie në 2023/24. Në 144 ndeshje të sezonit të rregullt në karrierë ai ka mesatarisht 11.6 pikë dhe 3.9 kërcime në 21.2 minuta, me përqindje .443/.349/.743. Ai mbush 22 vjeç muajin e ardhshëm, fiton 2.4 milionë dollarë këtë sezon dhe verën e ardhshme bëhet free agent pa kufizime, nëse nuk nënshkruan zgjatje më parë.
Në mungesë të tij, Taylor Hendricks, Olivier-Maxence Prosper dhe Kris Murray janë ndër sulmuesit rezervë që mund të marrin më shumë minuta. Grizzlies dhanë edhe një përditësim për Scotty Pippen Jr., jashtë që nga 29 tetori për një hernie diskale lumbare: ai “vazhdon të përparojë në rikuperim” dhe konsiderohet javë-pas-jave, pra rikthimi i tij nuk është i afërt.
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