Princ Harry gati të rikthehet në ushtrinë britanike kundër Rusisë: Nëse vendi im ka nevojë, do të jem 100% aty
Gjatë vizitës në Lviv, Duka i Sussex-it tha se Britania dhe Rusia janë praktikisht në konflikt prej një dekade dhe se të gjithë ata që kanë shërbyer duhet të jenë gati të rikthehen në detyrë nëse situata e kërkon.
Princi Harry është shprehur i gatshëm të rikthehet në ushtrinë britanike për të luftuar kundër Rusisë, nëse një gjë e tillë do të ishte e nevojshme, siç njofton Shqiptarja.com. Gjatë një vizite në qytetin Lviv, në Ukrainën perëndimore, Duka i Sussex-it deklaroi se Evropa më në fund është ndërgjegjësuar për kërcënimin që paraqet presidenti rus Vladimir Putin.
Në intervistën e cituar nga Shqiptarja.com, Harry tha se Mbretëria e Bashkuar dhe Rusia kanë qenë praktikisht në konflikt gjatë dekadës së fundit, edhe pse nuk ka pasur sulme të drejtpërdrejta me dronë, plumba apo raketa në territorin britanik. “Vetëm sepse nuk ka dronë, plumba dhe raketa që fluturojnë drejt nesh, kjo nuk do të thotë se nuk jemi në luftë”, tha ai.
“Nëse më kërkohet të regjistrohem sërish dhe nëse do të jetë e nevojshme, do të jem 100% aty për t’i shërbyer vendit tim, krahas veteranëve dhe personelit ushtarak”, u shpreh princi. Ai theksoi se vendet perëndimore kanë shumë për të mësuar nga qëndresa e Ukrainës përballë agresionit rus dhe se të gjithë ata që kanë shërbyer në ushtri duhet të jenë të përgatitur për t’u rikthyer në detyrë, nëse situata e kërkon.
Harry ka shërbyer në dy misione ushtarake në Afganistan si pilot helikopteri Apache, gjatë viteve 2007–2008 dhe 2012–2013, ndërsa i dha fund karrierës ushtarake në vitin 2015.
Sa i përket zhvillimeve në front, princi tha se, bazuar në vizitat e tij në Ukrainë dhe komunikimet me përfaqësues politikë e ushtarakë, beson se Ukraina po fiton luftën. Ai kërkoi që mbështetja për Kievin të dyfishohet, kritikoi sulmet ndaj infrastrukturës civile, spitaleve dhe qendrave të ndihmës humanitare dhe shprehu shpresën që Evropa të mbajë një qëndrim të bashkuar, me më shumë mbështetje edhe nga SHBA-ja, duke vënë në dukje dallimin mes mbështetjes së lartë të shoqërisë amerikane për Kievin dhe qasjes së administratës së Donald Trump.
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