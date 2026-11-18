Tigers shkëmbejnë Jace Jung te Angels për para, një ditë pas heqjes nga lista
Detroit Tigers shkëmbyen të mërkurën, më 18 nëntor, infielderin Jace Jung te Los Angeles Angels në këmbim të parave (cash considerations), raporton Detroit Free Press.
Jung, 26 vjeç, ishte zgjedhja e raundit të parë të Tigers në draftin e vitit 2022 (zgjedhja e 12-të në total) dhe firmosi kontratë prej 4.59 milionë dollarësh, por nuk goditi mjaftueshëm për të qëndruar në Detroit: 34 ndeshje në 2024, 21 në 2025 dhe vetëm gjashtë në 2026 — gjithsej 61 ndeshje me mesatare goditjeje .193; sipas NBC Sports, në 160 paraqitje në plate ai regjistroi .193/.319/.230, ndërsa sezonin e fundit në Triple-A luajti 133 ndeshje me .227/.344/.421, 22 home run dhe 86 RBI.
Shkëmbimi vjen vetëm një ditë pasi Tigers e hoqën Jung nga lista prej 40 lojtarësh (designated for assignment) për t’u bërë vend tre perspektivave të mbrojtura nga drafti Rule 5.
Historia ka edhe një lidhje të veçantë: një nga lojtarët që i mori vendin është Peyton Graham, zgjedhja e raundit të dytë të vitit 2022 menjëherë pas Jung. Të dy u bënë miq të ngushtë në verën e vitit 2020 në Santa Barbara, Kaliforni, ku qëndruan te e njëjta familje pritëse dhe ndanë të njëjtën dhomë gjumi; nëna pritëse Christina Songer i kishte treguar Free Press në 2022 se të dy janë të ndryshëm në gjithçka.
Presidenti i operacioneve të bejsbollit të Tigers, Scott Harris, tha të martën, para se lëvizjet të shpalleshin, se vendimet po bëhen gjithnjë e më të vështira çdo vit dhe se këto janë “probleme të mira” — shenjë shëndeti për organizatën.
Te Angels, Jung do të kërkojë një shans të ri për t’u kthyer në ligën e madhe.
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