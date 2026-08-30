Një 16-vjeçar, Cavan Sullivan, barazon rekordin e Freddy Adu me një gol spektakolar
Cavan Sullivan ishte vendimtar në fitoren 3-1 të Philadelphia Union ndaj New York Red Bulls, duke shënuar golin që vulosi rezultatin dhe i dha atij një tjetër moment të shquar në karrierë. Me këtë paraqitje në MLS, sulmuesi 16-vjeçar arriti 10 kontribuime në gola në sezonin e vetëm të ligës (3 gola dhe 7 asistime), duke barazuar rekordin e Freddy Adu për më së shumti kontribuime nga një lojtar 16-vjeçar ose më i ri gjatë një sezoni të vetëm.
Siç raporton mlssoccer, gjatë këtij sezoni 2026 Sullivan ka pasur edhe paraqitje të mira në Concacaf Champions Cup dhe Leagues Cup, me një total prej 6 golash dhe 11 asistimesh në 26 ndeshje që shënojnë një shpërthim të karrierës së tij. Në të njëjtën ndeshje, 18-vjeçari dhe bashkëlojtar Neil Pierre vulosi fitoren në minutën e 65-të me një prekje në shtyllën e pasme, duke regjistruar katër gola dhe një asist në shtatë ndeshje qëkur u bë titullar pas pushimit pas Kupës së Botës 2026.
Performanca e Sullivan po e forcon emrin e tij si një nga talentet më të spikatura të MLS dhe rrit mundësitë që ai të konsiderohet për Kombëtaren e SHBA-së; ndeshja gjithashtu nxori në pah lojtarët e rinj të New York Red Bulls, si Julian Hall (18) dhe Adri Mehmeti (17). Sipas mlssoccer, kjo fazë e sezonit po konsolidon pozicionin e tij si një prej emrave të rinj më premtues në kampionat.
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