🌤️
Tiranë 23°C · Kryesisht kthjellët 30 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,085 ▲ +0.5% ETH $2,456 ▲ +0.69% XRP $1.3935 ▲ +0.75% SOL $105.1000 ▲ +1.12%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
30 Aug 2026
Breaking
Një 16-vjeçar, Cavan Sullivan, barazon rekordin e Freddy Adu me një gol spektakolar Radio Bulgaria: Shkupi përkujton 116-vjetorin e lindjes së Nënë Terezës Shohei Ohtani mbetet pa datë të qartë për kthimin në gjuajtje pas seancës së shkurtër të bullpen-it Debutim me dy gola, Dejan Joveljić ngjall shpresë te Seattle Sounders Stanford kryeson 14-7 ndaj Hawai’i në gjysmë loje
Menu
MLS

Një 16-vjeçar, Cavan Sullivan, barazon rekordin e Freddy Adu me një gol spektakolar

· 2 min lexim

Cavan Sullivan ishte vendimtar në fitoren 3-1 të Philadelphia Union ndaj New York Red Bulls, duke shënuar golin që vulosi rezultatin dhe i dha atij një tjetër moment të shquar në karrierë. Me këtë paraqitje në MLS, sulmuesi 16-vjeçar arriti 10 kontribuime në gola në sezonin e vetëm të ligës (3 gola dhe 7 asistime), duke barazuar rekordin e Freddy Adu për më së shumti kontribuime nga një lojtar 16-vjeçar ose më i ri gjatë një sezoni të vetëm.

Siç raporton mlssoccer, gjatë këtij sezoni 2026 Sullivan ka pasur edhe paraqitje të mira në Concacaf Champions Cup dhe Leagues Cup, me një total prej 6 golash dhe 11 asistimesh në 26 ndeshje që shënojnë një shpërthim të karrierës së tij. Në të njëjtën ndeshje, 18-vjeçari dhe bashkëlojtar Neil Pierre vulosi fitoren në minutën e 65-të me një prekje në shtyllën e pasme, duke regjistruar katër gola dhe një asist në shtatë ndeshje qëkur u bë titullar pas pushimit pas Kupës së Botës 2026.

Performanca e Sullivan po e forcon emrin e tij si një nga talentet më të spikatura të MLS dhe rrit mundësitë që ai të konsiderohet për Kombëtaren e SHBA-së; ndeshja gjithashtu nxori në pah lojtarët e rinj të New York Red Bulls, si Julian Hall (18) dhe Adri Mehmeti (17). Sipas mlssoccer, kjo fazë e sezonit po konsolidon pozicionin e tij si një prej emrave të rinj më premtues në kampionat.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu