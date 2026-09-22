☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 89.84 ▼2.74%
ARI 4,397 ▲0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $86,331 ▼ -1.04% ETH $2,757 ▼ -1.62% XRP $1.5802 ▲ +3.71% SOL $118.2400 ▼ -0.61%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.84 ▼2.74 % ARI 4,397 ▲0.3 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.84 ▼2.74 % ARI 4,397 ▲0.3 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Trump para udhëheqësve arabë: Irani duhet të veprojë “shpejt” për të “mbijetuar si komb” — pretendon shkatërrimin e 159 anijeve iraniane Irani konfirmon takimin me SHBA-në në OKB: Ishte Witkoff ai që e kërkoi — Araghchi i përsëriti kushtet e Teheranit Buddy Hield shkëmbehet te Hornets në marrëveshje me tre lojtarë; Hawks marrin Dorian Finney-Smith Araghchi paralajmëron Evropën: Vendet që strehojnë bazat amerikane do të jenë “bashkëfajtore në agresionin” ndaj Iranit Andy Green emërohet trajner i përhershëm i New York Mets; zbulohen detajet e kontratës trevjeçare
Menu
Serbia

Cvijanović e denoncon Konakovićin në SIPA për shpërdorim detyre

Anëtarja serbe e Presidencës së BiH-së pretendon se ministri i Jashtëm i BiH-së e shpërdoroi detyrën me shpalljen "persona non grata" të dy diplomatëve serbë më 8 shtator

· 2 min lexim
Željka Cvijanović, anëtarja serbe e Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës. Foto: EPA-EFE/Fehim Demir

Željka Cvijanović, anëtarja serbe e Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, ka dorëzuar denoncim në Agjencinë shtetërore për hetime dhe mbrojtje (SIPA) kundër ministrit të Jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës, Elmedin Konaković, për shpërdorim detyre.

Sipas Radio-televizionit të Republikës Serbe (RTRS), Cvijanović e dorëzoi denoncimin pasi shërbimet kompetente nuk i dhanë kurrë asnjë të dhënë operative kundër personave që Konaković i shpalli “persona non grata”. Ajo vlerëson se ministri e shpërdoroi detyrën, pasi vendime të tilla kërkojnë bazë në raportet e shërbimeve kompetente.

Më 8 shtator, Konaković shpalli “persona non grata” atasheun ushtarak në Ambasadën e Serbisë, Milan Dulanovićin, dhe këshilltarin e përfaqësuesit të Agjencisë së Sigurisë Informative (BIA) në Ambasadën e Serbisë, Darko Maksimovićin, duke u dhënë atyre 48 orë për të lënë Bosnjë-Hercegovinën.

Konaković reagoi në Facebook: “Cvijanović më denoncon tani te institucionet që donte t’i shfuqizonte… Më denoncoi në SIPA dhe pret që të veprojnë Prokuroria e BiH-së dhe Gjykata e BiH-së.” Ai shtoi se Cvijanović dhe lideri i SNSD-së, Milorad Dodik, kishin njoftuar se do t’ua ndalonin punën pikërisht këtyre institucioneve, por në fund votuan së bashku me koalicionin Trojka për buxhetin më të madh ndonjëherë, që i forcon ato. “Tani u drejtohen atyre dhe denoncojnë. Politika është maratonë dhe punë serioze. Populizmi është i përkohshëm,” shkroi Konaković.

Burimi: Danas

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu