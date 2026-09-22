Cvijanović e denoncon Konakovićin në SIPA për shpërdorim detyre
Anëtarja serbe e Presidencës së BiH-së pretendon se ministri i Jashtëm i BiH-së e shpërdoroi detyrën me shpalljen "persona non grata" të dy diplomatëve serbë më 8 shtator
Željka Cvijanović, anëtarja serbe e Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, ka dorëzuar denoncim në Agjencinë shtetërore për hetime dhe mbrojtje (SIPA) kundër ministrit të Jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës, Elmedin Konaković, për shpërdorim detyre.
Sipas Radio-televizionit të Republikës Serbe (RTRS), Cvijanović e dorëzoi denoncimin pasi shërbimet kompetente nuk i dhanë kurrë asnjë të dhënë operative kundër personave që Konaković i shpalli “persona non grata”. Ajo vlerëson se ministri e shpërdoroi detyrën, pasi vendime të tilla kërkojnë bazë në raportet e shërbimeve kompetente.
Më 8 shtator, Konaković shpalli “persona non grata” atasheun ushtarak në Ambasadën e Serbisë, Milan Dulanovićin, dhe këshilltarin e përfaqësuesit të Agjencisë së Sigurisë Informative (BIA) në Ambasadën e Serbisë, Darko Maksimovićin, duke u dhënë atyre 48 orë për të lënë Bosnjë-Hercegovinën.
Konaković reagoi në Facebook: “Cvijanović më denoncon tani te institucionet që donte t’i shfuqizonte… Më denoncoi në SIPA dhe pret që të veprojnë Prokuroria e BiH-së dhe Gjykata e BiH-së.” Ai shtoi se Cvijanović dhe lideri i SNSD-së, Milorad Dodik, kishin njoftuar se do t’ua ndalonin punën pikërisht këtyre institucioneve, por në fund votuan së bashku me koalicionin Trojka për buxhetin më të madh ndonjëherë, që i forcon ato. “Tani u drejtohen atyre dhe denoncojnë. Politika është maratonë dhe punë serioze. Populizmi është i përkohshëm,” shkroi Konaković.
Burimi: Danas
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