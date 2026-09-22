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Serbia

Veran Matiç: Paditë kundër KRIK-ut janë SLAPP — synojnë pengimin e gazetarisë hetimore

Presidenti i ANEM-it thotë se ndaj redaksisë po zhvillohen padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike; çifti Gjorxheviç kërkon rreth 3 vjet burg dhe 8 vjet ndalim profesioni për katër gazetarë.

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Veran Matiç, presidenti i Asociacionit të Mediave Elektronike të Pavarura (ANEM). Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Presidenti i Asociacionit të Mediave Elektronike të Pavarura (ANEM), Veran Matiç, vlerësoi të martën se ndaj redaksisë së KRIK-ut zhvillohen padi që përfaqësojnë procedura strategjike kundër pjesëmarrjes së publikut (SLAPP) — pra presion ligjor me qëllim pengimin e punës së gazetarëve hetimorë.

Matiçi e tha këtë në tekstin "Svi protiv KRIK" ("Të gjithë kundër KRIK-ut"), me rastin e seancës kryesore të sotme në paditë e avokatit Aleksandar Gjorxheviç dhe bashkëshortes së tij, gjyqtares së Gjykatës së Apelit në Beograd, Dushanka Gjorxheviç, kundër redaktorëve dhe gazetarëve të KRIK-ut.

Sipas tij, fillimisht çifti Gjorxheviç paditi penalisht kryeredaktorin Stevan Dojçinoviç dhe gazetaren Bojana Pavloviç, duke kërkuar nga 10 muaj burg dhe nga dy vjet ndalim të ushtrimit të profesionit të gazetarit, e më pas ngritën të njëjtën padi kundër zëvendëskryeredaktores Bojana Jovanoviç dhe gazetares Jelena Radivojeviç. Kështu, çifti Gjorxheviç kërkon gjithsej rreth tre vjet burg dhe tetë vjet ndalim të ushtrimit të profesionit për katër gazetarë, ndërsa në procedurën civile kërkon 700 mijë dinarë dëmshpërblim.

KRIK u padit pasi publikoi të dhëna për pasurinë e gjyqtarëve në bazën "Prosudi ko sudi" ("Gjykó kush gjykon"), dhe sipas Matiçit gazetarët kishin verifikuar më parë informacione të aksesueshme publikisht. Matiçi vuri në dukje se KRIK përballet në muajin e ardhshëm me gjashtë gjyqe me elemente SLAPP, përfshirë procedurat e nisura nga ish-drejtorja në detyrë e "Infrastrukturës së Hekurudhave të Serbisë", Jelena Tanaskoviç, kumbari i presidentit të Serbisë, Nikola Petroviç, dhe Predrag Koluvija.

"Nuk duhet të lejojmë që redaksitë si KRIK të shkatërrohen sistematikisht. Kujdesi për mediat e lira është kujdesi kryesisht për lirinë tonë", tha Matiçi. Sipas tij, gazetarët e KRIK-ut, që punojnë në një redaksi prej rreth 15 personash, për shkak të proceseve gjyqësore janë të ekspozuar ndaj presionit shtesë, si dhe janë rregullisht objekt i sulmeve politike dhe fushatave negative në tabloidë.

Burimi: Danas

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