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Dallas Wings dhe Phoenix Mercury përballen më 19 shtator 2026 në Arlington

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Ndeshja mes Dallas Wings dhe Phoenix Mercury është caktuar për 19 shtator 2026 dhe do të zhvillohet në College Park Center në Arlington, Texas. Të dy skuadrat hyjnë në këtë përballje me rekordet e sezonit që reflektojnë fazën e tyre: Phoenix 15-26 dhe Dallas 25-16.

Siç raporton Bleacher Report, lista e dëmtimeve para takimit përfshin: K. Copper (ankle, day-to-day), K. Plum (leg, out), O. Sims (knee, day-to-day), A. Smith (leg, out) dhe A. Fudd (knee, out). Statistikat kryesore të sezonit tregojnë se për Phoenix shënojnë K. Copper me 19.4 pikë mesatare për ndeshje, ndërsa A. Thomas udhëheq në topa të mbledhur dhe asistime; për Dallas, P. Bueckers ka 19.3 pikë dhe 5.6 asistime mesatare, ndërsa J. Shepard dominuar te rikuperimet me 10.4 rpg.

Takimi pritet të jetë vendimtar për pozicionimin në renditje dhe për ritmin e lojës; mungesat e listuara mund të ndikojnë në rotacionin e të dy ekipeve dhe në rolin e lojtarëve kryesorë gjatë pjesëve të fundit të sezonit. Vëmendja do të jetë te performanca e shënuesve kryesorë dhe përpjekjet për të kontrolluar tabela.

Të dhënat dhe përmbledhjet e ndeshjes janë marrë nga Bleacher Report.

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