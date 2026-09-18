Tiranë 21°C · Pjesërisht vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 100.89 ▼1%
ARI 4,426 ▲0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $77,545 ▲ +1.43% ETH $2,486 ▲ +1.82% XRP $1.3208 ▲ +1.86% SOL $105.6300 ▲ +5.98%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 100.89 ▼1 % ARI 4,426 ▲0.6 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 100.89 ▼1 % ARI 4,426 ▲0.6 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Shefi i Hyundai-t paralajmëron SHBA-në: pa tarifa, makinat kineze do të përmbysin tregun si në Evropë Kuvendi miraton ligjin për pagat e drejtësisë, Rama: Askush nuk mund t’i vendosë afate Parlamentit Rama mbledh ministrat dhe drejtuesit politikë te “Vila e Kuqe”, nesër udhëton drejt SHBA-ve Këshilli i Evropës lançon udhëzues për të zbuluar diskriminimin nga inteligjenca artificiale Rusia dhe Kina bllokojnë rezolutën e SHBA-së për Iranin
Menu
Politika

Debati për pagat e magjistratëve, Rama: Gjykata Kushtetuese është arbitri, por nuk mund të gjuajë penalltinë

· 2 min lexim

Gjatë debatit në Kuvend për pagat e magjistratëve, kryeministri Edi Rama u ndal te roli i Gjykatës Kushtetuese dhe raporti i saj me pushtetin ligjvënës. Duke folur për projektligjin që synon ndryshime në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Rama e krahasoi Gjykatën Kushtetuese me një arbitër në një ndeshje futbolli, duke argumentuar se ajo mund të konstatojë shkeljet dhe të rrëzojë një normë, por nuk mund të marrë kompetencat e Kuvendit për të përcaktuar përmbajtjen e një ligji. Rama theksoi se Gjykata Kushtetuese është një pushtet i pavarur, si nga Kuvendi, ashtu edhe nga pushteti ekzekutiv, dhe se roli i saj është të kontrollojë përputhshmërinë e akteve me Kushtetutën.

““Gjykata Kushtetuese është arbitri. Ajo nuk mund ta ndalojë lojën, mund të konstatojë shkeljen, mund ta anulojë golin, por s’mund të marrë topin dhe të thotë: topi është i imi, penalltinë do ta gjuaj unë. Gjykata Kushtetuese si një pushtet tjetër i pavarur është e pavarur prej nesh si ligjvënës dhe është e pavarur prej nesh si pushtet ekzekutiv për të na treguar se kur e ngremë dorën gabim”, tha ai.

Sipas kryeministrit, megjithatë, kjo pavarësi nuk i jep Gjykatës Kushtetuese kompetencën për t’i diktuar Kuvendit mënyrën se si duhet të hartojë apo votojë një normë ligjore.

“Por nëse ne ngremë dorën gabim dhe Kushtetuesja na thotë: ‘Me këtë ngritje dore shkelet kjo normë’, Gjykata Kushtetuese s’mund t’i thotë kurrë një pushteti të pavarur si ai i Kuvendit se si duhet ta ngrejë dorën. Kjo s’mund të ndodhë. Sot në sallë janë 84 vota, të nevojshme për të miratuar këtë normë. Gjykata mund të shfuqizojë një taksë që diskriminon në mënyrë antikushtetuese një kategori qytetarësh, Gjykata s’mund të vendosë normën e taksës sa duhet të jetë. Mund të rrëzojë një dispozitë pensioni që cenon barazinë apo sigurinë juridike, por s’mund të hartojë skemën e pensioneve dhe të përcaktojë sa lekë do marrë pensionisti”, theksoi Rama.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu