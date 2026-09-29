Delegacioni serb në Strasburg: Zgjedhjet në Kosovë, Mladiçi dhe “Sarajevo safari” në axhendën e Këshillit të Evropës
Kryetarja e delegacionit serb në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Biljana Pantiç Pilja, foli për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë, mungesën e Zajednicës së Komunave Serbe dhe kritikoi kritikën ndaj varrimit të Ratko Mladiçit në Beograd.
Kryetarja e Delegacionit të Përhershëm të Kuvendit të Serbisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (APKE), Biljana Pantiç Pilja, mori fjalën në sesionin vjeshtor të Asamblesë në Strasburg, ku një nga temat e raportit të progresit midis dy seancave të Byrosë së APKE-së ishin zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë, siç njofton gazeta serbe Danas, e cila i raportoi lajmet më 29 shtator 2026 bazuar në komunikatën e Kuvendit të Serbisë.
Sipas raportimit të Danas-it, Pantiç Pilja u kujtoi deputetëve se bëhej fjalë për të tretat zgjedhje parlamentare brenda vetëm një viti e gjysmë, “që tregon thellësinë e paqëndrueshmërisë politike dhe krizës institucionale në Kosovë e Metohi”. Ajo ngriti pyetjen pse kishte munguar reagimi i Këshillit të Evropës ndaj sulmeve mbi Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit në Prishtinë (EULEX) dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare pas shpalljes së fundit të dënimeve ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Shefja e delegacionit serb paralajmëroi gjithashtu, shkruan Danas, për sulmet ndaj serbëve në Kosovë, për sigurinë e rrezikuar dhe për mosformimin e Zajednicës së Komunave Serbe, që është një detyrim kyç i Marrëveshjes së Brukselit. Në fjalën e saj ajo deklaroi: “Kjo institucion është krijuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Ligji ndërkombëtar nuk është meny nga e cila mund të zgjedhim atë që na përshtatet politikisht”.
Pantiç Pilja, siç raporton gazeta Danas, kritikoi tolerimin e promovimit të nazizmit në Kroaci dhe dënoi kritikat për mënyrën se si u varros Ratko Mladiçi në Beograd, duke theksuar se çdo qytetar ka të drejtë të marrë pjesë në një varrim. Ndërkohë, në mbledhjen e Komitetit për Çështje Juridike dhe të Drejta të Njeriut, anëtari tjetër i delegacionit serb, Aleksandar Mirkoviç, kundërshtoi propozimin për një rezolutë mbi temën “Sarajevo safari”, duke thënë se propozimi bazohej në informacione të pavërteta dhe të pakonfirmuara, të cilat gjykatat e disa vendeve evropiane i kanë hedhur poshtë. Pas një debati të nxehtë, kryetari i komitetit propozoi që vendimi të merret në mbledhjen e dhjetorit, njofton Danas.
Sesioni vjeshtor i APKE-së në Strasburg zhvillohet nga 28 shtatori deri më 2 tetor 2026. Delegacionin serb e udhëheq Biljana Pantiç Pilja, ndërsa në të marrin pjesë Aleksandar Mirkoviç, Dunja Simonoviç Bratiç, Elvira Kovaç, Vlladimir Gjorgjeviç dhe Gjorgje Stankoviç.
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