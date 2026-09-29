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Serbia

Vuçiç premton zëvendësimin e gjysmës së kryebashkiakëve nëse bëhet kryeministër — Danas ngre pyetje për zgjedhje lokale të parakohshme

Bartësi i listës "Serbia e Bashkuar", Aleksandar Vuçiç, premtoi se tre muaj pas formimit të qeverisë do të zëvendësohen të paktën 50 për qind e kryebashkiakëve dhe kryetarëve të komunave — analistët pyesin nëse po përgatiten zgjedhje lokale të parakohshme bashkë me ato presidenciale.

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Bartësi i listës zgjedhore “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar” deklaroi se nëse bëhet kryeministër, do të bëjë “të gjitha përpjekjet që tre muaj pas formimit të qeverisë të zëvendësohen të paktën 50 për qind e kryebashkiakëve dhe kryetarëve të komunave në Serbi”, siç raporton gazeta serbe Danas, botuar më 29 shtator 2026.

Vuçiç e justifikoi premtimin, shkruan Danas, duke thënë se “ata njerëz nuk deshën t’i dëgjojnë bashkëqytetarët e tyre. Më shumë menduan për veten sesa për ta”. Sidoqoftë, Danas vë në dukje se kryeministri as nuk i zgjedh e as nuk i shkarkon kryebashkiakët dhe kryetarët e komunave — këtë e bëjnë kuvendet lokale sipas Ligjit për vetëqeverisjen lokale.

Sipas raportimit të Danas-it, bashkëbiseduesit e gazetës pyesin mbi cilat kritere do të bëhej zëvendësimi, si u arrit shifra 50 për qind, pse nuk u shkarkuan më herët nëse punonin gabim, dhe kush i propozoi këta njerëz në të vërtetë.

Dalibor Jekiç i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë (SSP), sipas Danas-it, e sheh deklaratën si pjesë të fushatës dhe pyet nëse po përgatitet skenari i vitit 2023 me dorëheqje masive për zgjedhje lokale të parakohshme. Verica Milanoviç e Srbija centar (SRCE) thotë se ishin vetë Vuçiç dhe partia e tij që vendosën këta njerëz, tashmë të shpenzuar dhe të urryer nga qytetarët.

Politikologu Zoran Lutovaç, cituar nga Danas, vlerëson se mesazhi për votuesit është “gjithçka e mirë është merita ime, gjithçka e keqe është faji i funksionarëve lokalë” dhe se deklarata mund të lexohet edhe si paralajmërim për zgjedhje të reja lokale në paketë me ato presidenciale, përfundon raportimi i gazetës serbe.

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