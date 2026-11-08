Dëmtohet Neuer, portieri i Bayernit mbyll parakohe vitin 2026
Manuel Neuer, i cili u largua nga fusha në minutën e 45-të për shkak të një dëmtimi gjatë ndeshjes së djeshme kundër Mainzit, pritet të mbetet jashtë fushave për një muaj e gjysmë.
Sipas raportimeve nga Gjermania, ai ka pësuar një dëmtim në një tendinë të këmbës së djathtë.
Portieri i Bayernit të Mynihut do të rikthehet në vitin 2027. Mungesa e 40-vjeçarit përbën një pengesë të padëshiruar për skuadrën e Vincent Kompany, e cila tani do të duhet të gjejë zgjidhje të tjera për portën, ndërsa kapiteni i saj është në fazën e rikuperimit.
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