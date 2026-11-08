«Two Rivers of Light» në Tralee: çifti Shrestha bashkon traditën himalajane me trashëgiminë irlandeze
Ekspozita e Romio dhe Sophie Shrestha-s u hap zyrtarisht në galerinë Siamsa Tíre në Tralee të Irlandës: pikturat e shenjta Thangka dhe arti tekstil irlandez në një dialog mes Himalajeve dhe Irlandës, me hyrje falas deri më 22 nëntor.
Një ekspozitë e re, që bashkon dy botë të largëta gjeografikisht por të afërta në frymë, është hapur në galerinë Siamsa Tíre në Tralee, në jugperëndim të Irlandës. «Two Rivers of Light» sjell së bashku artin vizionar të Romio dhe Sophie Shrestha-s, duke eksploruar takimin e traditave shpirtërore himalajane me trashëgiminë artistike irlandeze, ndërgjegjen ekologjike dhe fuqinë shëruese të artit, siç njofton Tralee Today.
Ekspozita u hap zyrtarisht të enjten nga Áine Moriarty, themeluese dhe drejtore ekzekutive e Akademisë Irlandeze të Filmit dhe Televizionit (IFTA). Sipas Tralee Today, ajo qëndron e hapur deri më 22 nëntor, me hyrje falas për vizitorët, ndërsa veprat origjinale dhe printet janë në shitje gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj.
Romio Shrestha, i lindur në Katmandu të Nepalit, njihet ndërkombëtarisht për interpretimin e tij bashkëkohor të traditës së shenjtë budiste indo-nepalezo-tibetiane të pikturës Thangka. Me një punë jashtëzakonisht të imët, ngjyra dhe simbolikë të pasur, pikturat e tij mbështeten në tradita vizuale shekullore, duke u hapur njëkohësisht rrugë të reja publikut bashkëkohor drejt artit të shenjtë. Veprat e tij ruhen në koleksione të mëdha ndërkombëtare, ndër të cilat British Museum, Victoria and Albert Museum në Londër, Chester Beatty në Dublin, Buchheim Museum në Gjermani dhe Muzeu Amerikan i Historisë Natyrore në Nju Jork.
Bashkëshortja dhe bashkëpunëtorja e tij artistike, Sophie Shrestha, sjell një perspektivë plotësuese, të formësuar nga trashëgimia e saj irlandeze, studimet për art tekstil dhe dizajn në National College of Art and Design dhe vitet e eksplorimit krijues në Nepal. Puna e saj eksploron amësinë, marrëdhëniet, natyrën dhe lidhjen e njeriut me botën e gjallë, me një vëmendje të veçantë për rikthimin e respektit ndaj femërores hyjnore. Çifti, që u njoh në Katmandu në vitin 1990 dhe prej më shumë se tri dekadash zhvillon një vizion të përbashkët artistik, jeton sot në Glencar me katër vajzat e tyre.
«Ka diçka vërtet të veçantë kur artistë të kalibrit ndërkombëtar të Romio-s dhe Sophie-t jetojnë dhe krijojnë këtu në Kerry. Puna e tyre mbështetet në tradita të jashtëzakonshme artistike, duke sjellë së bashku ndikime nga Himalajet dhe Irlanda në mënyra sa të bukura, aq edhe mendimnxitëse», tha Angela Ryan Whyte, drejtore ekzekutive e Siamsa Tíre, e cituar nga Tralee Today.
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