AKI bojkoton festën e qytetit në Kumanovë: Nuk do të bëhemi dekor i Dimitrievskit
Këshilltarët e Aleancës Kombëtare për Integrim në Këshillin e Komunës së Kumanovës njoftuan se nuk do të marrin pjesë në seancën solemne për festën e qytetit, në shenjë proteste ndaj qëndrimeve të kryetarit Maksim Dimitrievski, duke theksuar se gjuha shqipe, barazia dhe dinjiteti i shqiptarëve nuk negociohen.
Këshilltarët e Aleancës Kombëtare për Integrim (AKI) në Këshillin e Komunës së Kumanovës kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë në seancën solemne që organizohet me rastin e festës së qytetit, duke e kthyer mospjesëmarrjen në një akt të hapur proteste ndaj kryetarit të komunës, Maksim Dimitrievski, siç njofton portali Realiteti.
Sipas reagimit të këshilltarëve, të përcjellë edhe nga OnTarget dhe TV Festa, deklaratat e Dimitrievskit i shërbejnë më shumë interesave dhe rejtingut partiak sesa ndërtimit të bashkëjetesës në një qytet multietnik si Kumanova. Ata theksojnë se aty ku nuk respektohet gjuha shqipe dhe cenohet dinjiteti i shqiptarëve, pjesëmarrja e tyre në ceremonitë zyrtare do të krijonte vetëm një imazh formal e të rremë uniteti.
„Aty ku na luftojnë dhe nuk na respektojnë, nuk kemi çfarë kërkojmë. Prania jonë nuk mund të jetë dekor i askujt”, thuhet në reagimin e këshilltarëve të AKI-së, të cilët shtojnë se dinjiteti dhe respekti nuk negociohen.
Këshilltarët e AKI-së u bënë thirrje edhe shqiptarëve të Kumanovës që t’i bashkohen bojkotit të festës së qytetit dhe të distancohen nga politikat e qëndrimet e kryetarit Dimitrievski, duke e kushtëzuar pjesëmarrjen e tyre në jetën ceremoniale komunale me respektimin e barazisë, të gjuhës dhe të dinjitetit të shqiptarëve.
Vendimi për bojkot vjen në vazhdën e përplasjeve të fundit politike rreth provimit të jurisprudencës, për të cilin Dimitrievski, njëherësh kryetar i lëvizjes ZNAM që është pjesë e koalicionit qeveritar, ka këmbëngulur se duhet të mbahet vetëm në gjuhën maqedonase — qëndrim që partitë shqiptare e kanë cilësuar si cenim të të drejtave të shqiptarëve.
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