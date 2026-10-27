Detaje të reja nga ngjarja në Shkodër: Këngëtari Taulant Hoti u qëllua nga pas shpine nga një person me maskë
Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja me armë zjarri e regjistruar në fshatin Shtoj të Shkodrës, ku mbeti i plagosur këngëtari Taulant Hoti.
Mësohet se Hoti punonte si këngëtar në lokalin ku ndodhi ngjarja dhe në momentin e sulmit po pinte kafen e mëngjesit në ambientet e jashtme të tij. I dëmtuari është qëlluar nga një person ende i paidentifikuar, i cili mbante të vendosur një maskë mbrojtëse të ngjashme me ato të periudhës së COVID-19. Autori është afruar papritur dhe e ka qëlluar me armë zjarri nga pas shpine, duke i shkaktuar plagë në këmbë.
Gjendja e të plagosurit ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa autori është larguar menjëherë nga vendngjarja. Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e motiveve, identifikimin dhe arrestimin e autorit të ngjarjes.
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