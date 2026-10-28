DETAJET/ Gjykata lë të lirë protestuesit e arrestuar në Tiranë, cakton masa sigurie për 10 persona
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka shqyrtuar më 28 tetor kërkesat e Prokurorisë për vleftësimin e arrestimeve në flagrancë dhe caktimin e masave të sigurimit personal për disa persona të arrestuar në lidhje me protestat.
Sipas njoftimit zyrtar të gjykatës, për 10 personat nën hetim të përfshirë në vendimin e parë, arrestimet në flagrancë u vlerësuan të ligjshme, ndërsa u caktuan masa të ndryshme sigurie, në varësi të akuzave dhe rrethanave të secilit rast.
Për E. D., i dyshuar për largimin e të burgosurit nga vendi i qëndrimit dhe goditje për shkak të detyrës, gjykata caktoi masën e arrestit në shtëpi.
Për pesë persona të tjerë, P. L., E. B., A. K., O. Ç. dhe Sh. M., gjykata caktoi masën e detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore të mërkurën e fundit të çdo muaji, në orën 15:00. Për këta persona, gjykata urdhëroi edhe lirimin e menjëhershëm, nëse nuk mbahen për ndonjë masë tjetër sigurie apo vendim dënimi.
Ndërkohë, për Z. M. dhe S. H., u caktua gjithashtu detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore, në të njëjtën ditë dhe orë çdo muaj.
Për M. L., gjykata vendosi masën e ndalimit dhe detyrimit për të qëndruar në një vend të caktuar. Sipas vendimit, atij i ndalohet të shkojë në zonat ku zhvillohen protesta në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe të afrohet në një distancë më të vogël se 500 metra nga ndërtesat e institucioneve publike. Gjithashtu, i ndalohet të qëndrojë në sheshe dhe ambiente publike ku zhvillohen grumbullime, tubime apo manifestime, pa autorizimin paraprak të gjykatës.
Në njoftimin e gjykatës, personat në fjalë rezultojnë të dyshuar për vepra penale që përfshijnë goditjen për shkak të detyrës, kundërshtimin e punonjësve të policisë, shkatërrimin e pronës, organizimin dhe pjesëmarrjen në grumbullime e manifestime të paligjshme, pengimin e qarkullimit të mjeteve të transportit dhe prishjen e qetësisë publike. Megjithatë, veprat e dyshuara ndryshojnë nga një person te tjetri.
Në një vendim tjetër të publikuar më 28 tetor, Gjykata e Tiranës ka vlerësuar të ligjshëm arrestimin në flagrancë të K. M., i dyshuar për kundërshtim të punonjësit të policisë së rendit publik.
Për të, gjykata caktoi masën e sigurimit personal “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”. K. M. duhet të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore, të mërkurën e parë dhe të tretë të çdo muaji, në orën 14:00.
Gjykata urdhëroi lirimin e menjëhershëm të tij nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet për ndonjë shkak tjetër ligjor, si dhe ngarkoi policinë gjyqësore dhe forcat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë për ekzekutimin e vendimit.
Të dy vendimet mund të ankimohen në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm brenda pesë ditëve, duke filluar nga dita pas njoftimit të vendimit.
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