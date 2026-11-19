Dhjetëra migrantë të zhdukur pasi anija drejt Evropës u përmbys pranë brigjeve të Senegalit
Dhjetëra njerëz rezultojnë të zhdukur që nga e enjtja, pasi një anije me migrantë drejt Evropës u përmbys pranë brigjeve të Senegalit, në incidentin më të fundit përgjatë rrugës së rrezikshme të Afrikës Perëndimore. Siç njofton Reuters, lajmin e dha një organizatë joqeveritare lokale, e cila po ndjek operacionet e kërkimit në zonë.
«Një i mbijetuar tha se në bord ishin rreth 50 vetë», deklaroi për Reuters Adama Mbengue, president i organizatës Action for Human Rights and Friendship. Ngjarja ndodhi pranë Yenne-s, në jug të kryeqytetit Dakar. Radio France Internationale, duke cituar zyrtarë lokalë, njoftoi se të paktën një vdekje është konfirmuar në mbytjen e fundit.
Kjo nuk është tragjedia e parë e këtij muaji në brigjet senegaleze: një incident i ngjashëm në fillim të nëntorit pranë Kebemerit, në veri të Dakarit, la të paktën 39 të vdekur. Rruga detare nga Afrika Perëndimore drejt Ishujve Kanarie të Spanjës mbetet një nga më vdekjeprurëset në botë, me anije shpesh të mbingarkuara dhe të papërshtatshme për kalimin e Atlantikut.
Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, gati 8.200 migrantë që përdorin rrugën e Afrikës Perëndimore mbërritën në Ishujt Kanarie në 12 ditët e para të nëntorit. Agjencia thotë se gati 600 njerëz janë raportuar të vdekur ose të zhdukur përgjatë kësaj rruge gjatë vitit 2026, krahasuar me 1.200 në të gjithë vitin 2025.
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