Gjermania ngre vlerësimin e kërcënimit kibernetik në “i tensionuar deri në kritik”
Autoritetet gjermane e kanë ngritur vlerësimin e kërcënimit ndaj sistemeve të teknologjisë së informacionit në nivelin «i tensionuar deri në kritik», duke vënë në dukje se sistemet agjentike të inteligjencës artificiale po u japin sulmuesve mundësi të reja. Siç njofton Reuters, vlerësimi vjen nga raporti vjetor i Zyrës Federale për Sigurinë e Informacionit (BSI), i publikuar të enjten; vitin e kaluar agjencia e përshkruante situatën vetëm si «të tensionuar».
Sipas raportit, shumë kompani dhe konsumatorë kanë një ndjenjë të rreme sigurie për rreziqet me të cilat përballen. Paralajmërimi vjen pasi sulmet kibernetike të muajve të fundit kanë prishur sistemet e ftohjes së supermarketeve në mbarë Evropën, bankat e gjakut në Francë dhe spitalet në Gjermani, duke nënvizuar kërcënimin ndaj strukturave të ndërlidhura që mbështesin ekonomitë moderne. Të mërkurën, BSI iu bashkua qeverive të tjera në alarmin për një të metë kritike në gjuhën popullore të programimit Java, e cila mund t’u lejojë hakerave qasje në sistemet kompjuterike.
«Aty ku shfrytëzimi i dobësive kërkonte dikur njohuri eksperte dhe një kohë të caktuar, sulmet po bëhen gjithnjë e më të shpejta, më të lira dhe më të synuara», thuhet në raport. Indeksi Kibernetik i BSI-së, që mat kërcënimet e sigurisë kibernetike, është rritur ndjeshëm që nga mesi i vitit të kaluar, në 238 pikë në mesin e këtij viti, nga 124 pikë në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Modelet e fuqishme të inteligjencës artificiale mund të gjejnë dhe të shfrytëzojnë dobësitë me shpejtësi dhe shtrirje në rritje, ndërsa sulmet me email po bien, sepse aktorët keqdashës po përdorin modelet e AI-së për të sulmuar drejtpërdrejt sistemet.
Raporti vë në dukje se sipërfaqet e sulmit — shuma e pikave të mundshme të hyrjes dhe zonave të cenueshme — janë rritur ndjeshëm me përhapjen e digjitalizimit dhe pajisjeve të lidhura në Gjermani. Qeveritë po përparojnë në shtrëngimin e rregullimit të sigurisë së IT-së, por shumë kompani kanë qenë të ngadalta në forcimin e mbrojtjes, veçanërisht duke mos përdorur sistemet e AI-së për të skanuar dobësitë para sulmeve. «Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e ekonomisë gjermane, por shpesh kanë pak mjete për t’u kundërvënë sulmeve», thuhet në raport, ndërsa operatorët e infrastrukturës kritike, që i nënshtrohen rregullimit më të rreptë, janë përgjithësisht më të mbrojtur, megjithëse ka ende «hapësirë për përmirësim».
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.