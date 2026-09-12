Dhoma e Përfaqësuesve merr në shqyrtim paketën e sanksioneve ndaj Rusisë, të mbështetur nga senatori i ndjerë Graham
Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së do të fillojë javën e ardhshme shqyrtimin e një pakete gjithëpërfshirëse sanksionesh ndaj Rusisë, të mbështetur nga senatori i ndjerë republikan Lindsey Graham, thanë të premten ndihmësit e Kongresit.
Komiteti i Rregullave i Dhomës së Përfaqësuesve ka caktuar për të hënën pasdite një mbledhje për shqyrtimin e masës, sipas ndihmësve të Kongresit. Paketa, e cila ka kaluar tashmë në Senat, përfaqëson përpjekjen më ambicioze të ligjvënësve amerikanë për të forcuar sanksionet ndaj Rusisë që nga fillimi i luftës në Ukrainë.
Senati e miratoi në gusht projektligjin “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” me votim bipartizan 86 me 11. Paketa vendos sanksione të detyrueshme ndaj figurave kryesore të qeverisë ruse, përfshirë presidentin Vladimir Putin, ndaj oligarkëve, ndërmarrjeve shtetërore dhe kompanive të huaja që mbështesin bazën industriale të mbrojtjes së Rusisë.
Ajo i jep presidentit autoritetin për të vendosur tarifa deri në 100 për qind ndaj pesë vendeve më të mëdha blerëse të naftës dhe gazit rus — mes tyre Kina dhe India — për të pakësuar varësinë e tyre nga energjia ruse. Paketa përfshin gjithashtu sanksione të zgjeruara ndaj Iranit.
Senatori Graham, një nga aleatët më të zëshëm të Ukrainës në Kongres, kishte negociuar personalisht marrëveshjen mbi paketën para vdekjes së tij. Një ditë para se të vdiste, ai e shpalli marrëveshjen e arritur me administratën teksa ndodhej në Kiev. Ligjvënësit e emërtuan paketën në nder të tij, duke e cilësuar si “një trashëgimi të përshtatshme”.
Megjithatë, përkrahja e gjerë për sanksione më të ashpra ndaj Rusisë mund të mos mjaftojë për kalimin e masës në Dhomën e Përfaqësuesve. Disa ligjvënës druhen se kompetencat e reja tarifore për presidentin Trump mund të rrisin kostot për importuesit dhe konsumatorët amerikanë dhe t’i ekspozojnë republikanët ndaj reagimit politik.
Burimi: Reuters
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