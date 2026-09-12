Kai Cenat tregon si i përgjigjet LeBron James mesazheve dhe e quan shumë të thjeshtë
Streamer-i Kai Cenat ka folur me admirim për LeBron James, duke vënë në pah sjelljen e tij të thjeshtë dhe mënyrën e përzemërt me të cilën sillet ndaj tij dhe familjes së tij. Ngjarja mori vëmendje kur LeBron u shfaq në një nga transmetimet e Cenat dhe madje i pruri ndryshim stilit duke i prerë flokët për të festuar një milion abonentë.
Siç raporton Bleacher Report, Cenat tha se LeBron i përgjigjet mesazheve të tij brenda pak minutash dhe e përshkroi yllin si “një nga njerëzit më të thjeshtë”. Ai shtoi se kontakti i parë erdhi pasi mori pjesë në podcastin Everybody’s Crazy, të moderuar nga Savannah James, dhe më pas ftoi LeBron në transmetim, ku ata zhvilluan biseda të sinqerta dhe momente të çlodhshme.
LeBron James, 41 vjeç, vazhdon të konsiderohet një nga basketbollistët më të mëdhenj në histori: 22 herë All-Star, katër herë kampion i NBA-së, katër herë MVP i finales dhe i sezonit të rregullt, dhe kryesuesi i historisë së NBA-së në total pikësh. Pas tetë sezonesh me Los Angeles Lakers, ai firmosi këtë merkato me Philadelphia 76ers, duke synuar të udhëheqë skuadrën drejt titullit të parë që nga 1983.
Cenat e përshkroi LeBronin si të arritshëm dhe mikpritës, një imazh që pasqyron pritshmëritë për rolin e tij udhëheqës te Sixers dhe ndikimin jashtë fushës. Sipas Bleacher Report, reagimet e Cenat nënvizojnë se Lajmërimet personale dhe sjellja e LeBron janë po aq të rëndësishme për publikun sa arritjet e tij sportive.
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