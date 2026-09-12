Kush mban përgjegjësi për rënien e Cody Rhodes në WWE?
Cody Rhodes, që pak vite më parë ishte në majë të karrierës pas fitores në WrestleMania 40, po përjeton një periudhë të ngurtë dhe të paqartë. Pas disa momenteve të suksesshme ai ka kaluar në një cikël përsëritjesh ku personazhi dhe narrativi i tij nuk po zhvillohen, çka ka sjellë kritika dhe kërkesë për një drejtim të ri artistik.
Siç raporton Bleacher Report, gjatë këtyre dy viteve Rhodes humbi shanset kryesore në Royal Rumble dhe Elimination Chamber, e megjithatë rifitoi titullin e WWE për të ndeshur kundër Randy Orton. Në vend që të thellonte historinë e tyre, rivaliteti u vendos pjesërisht rreth përfshirjes së Pat McAfee, çka rezultoi në një rrëfim të tepruar dhe të paqartë. Përballja në WrestleMania doli nën pritshmëritë dhe Rhodes doli nga tapeti me një dëmtim orbital; më vonë, ndeshja e tij me CM Punk në SummerSlam u prit me zhgënjim pasi Orton ndërhyri përsëri.
Shenjat e lodhjes së personazhit dhe të frustrimit në intervistat e Rhodes janë të dukshme. Shumë vëzhgues akuzojnë WWE-në se e paraqet protagonistin kryesor si një figurë të lehtë për t’u manipuluar, ndërsa antagonisti shpesh del më strategjik dhe dominant, gjë që nxit publikun ta mbështesë personazhin negativ. Vendimet kreative të kompanisë — përfshirë kthesën e John Cena si heel që u cilësua si një gabim, apo përfshirja e elementëve që shpërqendrojnë rivalitetet kryesore — kanë dobësuar besueshmërinë e rrëfimeve të Rhodes. Raportohet edhe se The Rock propozoi një kthesë për të para përballjes me Cena, propozim që nuk u realizua, dhe kjo pasiguri ndaj investimit të plotë në figurën e tij duket se e ka ngadalësuar zhvillimin e karrierës, edhe pse ai ka dëshmuar se është një atraksion i fortë dhe shitës i suvenireve.
Rhodes mbetet një emër i rëndësishëm, por personazhi i tij ka nevojë për një ndryshim të qartë — qoftë një turn në anën e keqe, qoftë një ashpërsim në qëndrimin e tij — në mënyrë që publiku të rikthejë interesin e vërtetë. Kompania duhet të investojë në rivalitete dhe tregime të reja që të shpërblejnë muajt e teprimeve dhe të japin një drejtim të zgjidhshëm për karrierën e tij. Bleacher Report nënvizon se WWE-ja mban pjesën më të madhe të përgjegjësisë dhe duhet të veprojë shpejt për të shpëtuar vitin e tij konkurrues.
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