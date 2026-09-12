Ivar Stenberg pret debutimin me San Jose Sharks në turneun Rookie Faceoff
Ivar Stenberg u paraqit në stërvitje para ndeshjes së tij të parë me fanellën e San Jose Sharks, duke shfaqur entuziazëm për hapin e ardhshëm në karrierë. Sulmuesi, i zgjedhur i dyti në Draftin e NHL të vitit 2026, firmosi një kontratë hyrëse trevjeçare më 2 korrik dhe pritet të fillojë sezonin në NHL pas sezonit të kaluar me Frölunda në Swedish Hockey League, ku realizoi 33 pikë (11 gola, 22 asistime) në 43 ndeshje.
Siç raporton nhl, Stenberg mori pjesë në stërvitjet e brendshme të ekipit, ku praktikuan edhe emra si Macklin Celebrini, Jacob Trouba dhe Darnell Nurse. Në stërvitjen e së premtes ai u shfaq mes të rinjve, teksa sulmuesi Michael Misa dhe përpjekësi Igor Chernyshov gjithashtu morën pjesë në seancë. John McCarthy, trajneri i klubit ndihmës të Sharks në AHL, do të jetë në stol për të dy ndeshjet e ekipit në Rookie Faceoff dhe tha se, megjithëse ishte hera e parë që i shihte në fushë bashkë, Stenberg dukej mirë dhe lojtar me ritëm, një tregues se ka luajtur tashmë kundër të rriturve.
Stenberg tha se ka vënë re nivelin e lartë teknik dhe profesionalizmin e shokëve në stërvitje, gjë që do të përpiqet ta përsërisë në punën e tij. Ai mbërriti në San Jose rreth një javë më parë dhe tha se këshillat e vëllait të tij, Otto Stenberg — i cili debutoi në NHL sezonin e kaluar dhe pati 10 pikë (3 gola, 7 asistime) në 32 ndeshje për St. Louis — e kanë motivuar: “Punë e vështirë, jep gjithçka dhe shiko çfarë ndodh”. Ai e sheh Rookie Faceoff si mundësi për të marrë ritëm para kampit përgatitor që nis të enjten.
Sharks do të përballen me Los Angeles Kings të shtunën dhe me Utah Mammoth të dielën, ndërsa në turne marrin pjesë edhe Anaheim Ducks, Colorado Avalanche dhe Vegas Golden Knights; Stenberg e konsideron ndeshjen e së shtunës si provë të vlefshme para kampit. Sipas nhl, këto ndeshje do t’i japin lojtarit mundësinë të zbatojë stilin e tij dhe të përshtatet gradualisht me sistemin e ekipit.
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