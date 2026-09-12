Mbrojtja e Ukrainës po bëhet gjithnjë e më e shtrenjtë, Evropa po e ka të vështirë ta paguajë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se qeveria e tij ka nevojë për dhjetëra miliarda dollarë shtesë për të vazhduar luftën dhe për të mbuluar shpenzimet deri në fund të vitit. Por kërkesa vjen në momentin më të keq të mundshëm për qeveritë evropiane, donatorët kryesorë të mbrojtjes së Kievit kundër Rusisë.
Zyrtarë evropianë paralajmërojnë privatisht se mund të mos e përballojnë dot gjithçka që kërkon Ukraina. Sipas zyrtarëve ukrainas, mungojnë 27 miliardë dollarë për nevojat e mbrojtjes drejt vitit të ri — kosto në rritje për dronë, fonde shtesë për mbrojtjen ajrore dhe paga për ushtarët. Rreth 10 miliardë duhen për blerje të parakohshme armësh për vitin e ardhshëm dhe gati 20 miliardë për paga ushtarake, pagesa për familjet e ushtarëve të rënë dhe shpenzime të tjera.
Më 1 shtator, Zelensky tha se Ukraina duhet të sigurojë paratë për dimër — për mbrojtje dhe shërbime bazë sociale — para që sipas tij do të “sigurojnë funksionimin normal të shtetit tonë, pavarësisht gjithçkaje”.
Mesazhi nga liderët evropianë në detyrë është i vendosur, deri në një pikë: ata do të japin ndihmën e premtuar, përfshirë kredinë prej 105 miliardë dollarësh deri në vitin 2027, por nuk angazhohen të japin më shumë. Ndërkohë presioni politik po rritet: fundjavën e kaluar, partia e djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) fitoi zgjedhjet shtetërore në Saksoni-Anhalt me platformën e ndalimit të ndihmës për Ukrainën dhe rivendosjes së lidhjeve energjetike me Moskën. Në Francë, favoritja për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm, Marine Le Pen, thotë se Parisi nuk e përballon dot mbështetjen për Ukrainën — partia e saj votoi kundër një kredie të madhe që BE-ja i dha Ukrainës këtë pranverë.
Ndërkohë lufta po hyn në një fazë më të rrezikshme. Gjatë verës, Ukraina ka lëshuar rregullisht qindra dronë thellë në territorin rus për të goditur rafineri nafte, terminale logjistike dhe objekte ushtarake, me shpresën për ta detyruar Moskën të negociojë. Në vend të kësaj, Rusia ka intensifikuar sulmet e veta ajrore ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase.
Burimi: The Wall Street Journal (https://www.wsj.com/world/europe/defending-ukraine-is-getting-more-expensive-and-europe-is-struggling-to-foot-the-bill-eaecea4a)
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