Dhuna dhe kaosi në Tiranë, reagon Ambasada e SHBA, thirrje qytetarëve amerikanë: Protesta ka kaluar në vandalizëm ndaj pro
Ambasada Amerikane në Shqipëri ka bërë një tjetër reagim pas dhunës dhe kaosit të shkaktuar ditët e fundit në Tiranë dhe në disa qytete të vendit.
Në reagimin e saj, Ambasada e SHBA-së thekson se demonstratat në Tiranë, që fillojnë në Rrugën e Durrësit pranë Sheshit Skënderbej dhe rreth ndërtesave qeveritare në zonë, janë bërë të dhunshme, duke përfshirë përdorimin e pajisjeve ndezëse, incidente me hedhjen e gurëve dhe vandalizëm të pronës publike dhe private.
Ndërkohë, ambasada thekson se demonstrata të tilla mund të ketë edhe në ditët në vijim, ndërsa u bën thirrje qytetarëve amerikanë që të tregohen të kujdesshëm dhe të shmangin tubimet.
Reagimi i Ambasadës së SHBA:
Demonstratat në Tiranë që fillojnë në Rrugën e Durrësit pranë Sheshit Skënderbej dhe rreth ndërtesave qeveritare në zonë janë bërë të dhunshme, duke përfshirë përdorimin e pajisjeve ndezëse, incidente me hedhjen e gurëve dhe vandalizëm të pronës publike dhe private. Demonstrata të tjera mund të ndodhin në ditët në vijim.
Demonstratat mund të zgjerohen edhe në rrugët aty pranë, duke shkaktuar potencialisht prani të shtuar të policisë, ndërprerje të trafikut, devijime dhe mbyllje rrugësh. Personelit të Ambasadës në Tiranë i është këshilluar të shmangë të gjitha zonat e demonstratave.
Ju lutemi qëndroni vigjilentë dhe prioritizoni sigurinë tuaj personale. Monitoroni median lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit për informacionin më të fundit.
Veprimet që duhen ndërmarrë: Forconi qëndrimin tuaj të sigurisë duke praktikuar zakonet e mëposhtme:
Shmangni demonstratat.
Jini të vetëdijshëm për mjedisin përreth. Kufizoni shpërqendrimet si telefonat ose kufjet në publik.
Monitoroni median lokale.
Gjithmonë keni një plan emergjence ose strategji daljeje.
Mbani një profil të ulët”.
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