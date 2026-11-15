Digjen kontejnerë në Novo Lisiçe dhe Çair, Gjorgievski: Shkupi nuk do të jetë peng i vandalëve
Kryetari i Shkupit kërkon që MPB-ja të kontrollojë menjëherë pamjet e "Safe City", të gjejë autorët dhe të hetojë nëse djegiet janë të organizuara dhe politikisht të motivuara.
Sonte, në mbrëmjen e 14 nëntorit 2026, disa kontejnerë mbeturinash janë djegur në Novo Lisiçe dhe në bulevardin “Makedonsko-kosovska brigada”, në zonën e Çairit dhe Aerodromit, siç njofton Fokus. Në rrjetet sociale, banorët u thirrën të largojnë automjetet e tyre nga afërsia e kontejnerëve që digjeshin, për të shmangur dëme.
Për ngjarjen reagoi kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgievski, i cili tha se “Shkupi nuk do të jetë peng i vandalëve” dhe kërkoi reagim urgjent të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB).
Gjorgievski tha se qyteti ka blerë 3.300 kontejnerë të rinj dhe e ka zgjidhur problemin e mbeturinave. Sipas tij, kontejnerët janë blerë me paratë e shkupjanëve, ndaj djegia e tyre është goditje ndaj pronës së përbashkët të qytetarëve.
Ai i bëri thirrje MPB-së që të kontrollojë menjëherë pamjet e sistemit “Safe City”, të gjejë autorët e djegieve dhe të hetojë nëse ato janë të organizuara dhe politikisht të motivuara. Gjorgievski kërkoi përgjegjësi për autorët.
Kryetari i Shkupit njoftoi gjithashtu se po përfundon vendosja e 200 kamerave të qytetit, për një mbikëqyrje më të fortë, dhe se për vandalizmin nuk do të ketë asnjë tolerancë. Ai u bëri thirrje qytetarëve ta ruajnë Shkupin dhe të raportojnë çdo rast vandalizmi.
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