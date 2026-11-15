Joe Jonas ndahet nga e dashura Tatiana Gabriela pas një viti lidhjeje
Këngëtari 37-vjeçar dhe modelja 30-vjeçare i kanë dhënë fund lidhjes pas një vere të kaluar duke udhëtuar bashkë; sipas burimeve, shkak u bënë angazhimet e tij dhe çështje besimi.
Joe Jonas është sërish beqar. Këngëtari 37-vjeçar i Jonas Brothers dhe e dashura e tij, modelja Tatiana Gabriela, janë ndarë pas një viti lidhjeje, siç njofton Just Jared, ku një burim me njohuri për çështjen konfirmoi se të dy “nuk janë më bashkë”. Edhe Page Six e konfirmoi ndarjen, duke raportuar se çifti është ndarë në mënyrë të ndërsjellë disa javë më parë.
Sipas burimit të cituar nga Us Weekly, të dy kaluan një verë shumë të bukur duke udhëtuar bashkë, por më pas gjërat ndryshuan në marrëdhënie, ndërsa Joe u bë më i zënë me angazhimet e punës dhe çifti kalonte gjithnjë e më shumë kohë larg njëri-tjetrit. I njëjti burim tha se ishte Tatiana, 30 vjeçe, ajo që në fund vendosi t’i jepte fund lidhjes.
Burimi shtoi se mes tyre kishte edhe disa çështje besimi, të cilat kishin kohë që përpiqeshin t’i zgjidhnin. “Kaluan shumë bukur bashkë dhe ishin një çift që përputhej mirë, ndaj miqtë ende shpresojnë se mund t’i rregullojnë gjërat. Por tani për tani, thjesht kanë stile të ndryshme jetese”, tha burimi.
Joe dhe Tatiana u lidhën për herë të parë si çift në verën e vitit 2025; gjatë këtij viti u panë bashkë në Coachella dhe në korrik pushuan në Itali. Këngëtari është aktualisht në turneun “Burning Up Tour All Over Again” me vëllezërit Nick dhe Kevin Jonas, me koncerte të planifikuara deri në fund të vitit, dhe është baba i dy vajzave, Willa, 6 vjeçe, dhe Delphine, 4 vjeçe, me ish-bashkëshorten Sophie Turner, e cila jeton në Londër.
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