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Mish

Tangia marokene e Marrakeshit — mish viçi i zier ngadalë me limon të ruajtur, hudhër dhe shafran

Pjata simbol e Marrakeshit, e gatuar për orë të tëra në enën prej balte që i jep emrin, derisa mishi të shkrihet në gojë.

· 3 min lexim
Tangia marokene e Marrakeshit — mish viçi i zier ngadalë me limon të ruajtur, hudhër dhe shafran

Tangia (e quajtur edhe tanjia) është pjata më karakteristike e Marrakeshit në Marok. Emrin e merr nga ena e gjatë prej balte në formë amfore, në të cilën mishi gatuhet ngadalë — tradicionalisht në hirin e ngrohtë të furrave të hamameve publike, ku artizanët e sukut e linin në mëngjes dhe e merrnin të gatshme në drekë. Ndryshe nga taxhini, tangia nuk ka perime dhe pothuajse fare ujë: mishi ziej në lëngun dhe yndyrën e vet, me hudhër, kumin, shafran dhe limon të ruajtur në kripë.

Kohë përgatitjeje: 20 minuta. Kohë gatimi: 3 orë e gjysmë deri 4 orë. Porcione: 4–6 persona.

Përbërësit

  • 1,5 kg mish viçi me kockë (kofshë ose shpatull), i prerë në copa të mëdha — mund të zëvendësohet me mish qengji
  • 8 thelpinj hudhër, të shtypur lehtë
  • 1 limon i ruajtur në kripë, vetëm lëkura e prerë në shirita (tuli hiqet)
  • 1 lugë gjelle kumin i bluar
  • 1 lugë çaji xhenxhefil i bluar
  • Gjysmë luge çaji fije shafrani, të tretura në 100 ml ujë të ngrohtë
  • 1 lugë gjelle gjalpë i kthjellët (ose smen, gjalpi i fermentuar maroken)
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • Rreth 150 ml ujë gjithsej, përfshirë ujin e shafranit
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes (me kujdes, sepse limoni i ruajtur është tashmë i kripur)

Përgatitja

  1. Treteni shafranin në ujin e ngrohtë dhe lëreni të qëndrojë të paktën 15 minuta, derisa uji të marrë ngjyrë të artë.
  2. Vendosni copat e mishit në një tenxhere të rëndë me kapak (ose në enë balte, nëse keni). Shtoni hudhrën, shiritat e lëkurës së limonit të ruajtur, kuminin, xhenxhefilin, gjalpin, vajin e ullirit, ujin e shafranit dhe pjesën tjetër të ujit. Shtoni kripë me kujdes dhe piper të zi.
  3. Përziejini mirë të gjithë përbërësit me duar ose me lugë, në mënyrë që mishi të lyhet njëtrajtësisht me erëzat.
  4. Mbulojeni tenxheren hermetikisht me kapakun (tradicionalisht gryka e enës mbyllet me letër dhe spango). Vendoseni në furrë të parangrohur në 150 °C.
  5. Gatuajeni ngadalë për 3 orë e gjysmë deri 4 orë, pa e hapur kapakun, derisa mishi të bëhet aq i butë sa të ndahet me pirun dhe salca të trashet. Nëse nevojitet, në fund hiqeni kapakun për 10–15 minuta që salca të përqendrohet.
  6. Shërbejeni tangian të nxehtë, drejtpërdrejt nga ena, me bukë të freskët për të mbledhur salcën — në Marrakesh hahet tradicionalisht me duar dhe bukë, pa shoqërues tjetër.

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