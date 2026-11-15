Tangia marokene e Marrakeshit — mish viçi i zier ngadalë me limon të ruajtur, hudhër dhe shafran
Pjata simbol e Marrakeshit, e gatuar për orë të tëra në enën prej balte që i jep emrin, derisa mishi të shkrihet në gojë.
Tangia (e quajtur edhe tanjia) është pjata më karakteristike e Marrakeshit në Marok. Emrin e merr nga ena e gjatë prej balte në formë amfore, në të cilën mishi gatuhet ngadalë — tradicionalisht në hirin e ngrohtë të furrave të hamameve publike, ku artizanët e sukut e linin në mëngjes dhe e merrnin të gatshme në drekë. Ndryshe nga taxhini, tangia nuk ka perime dhe pothuajse fare ujë: mishi ziej në lëngun dhe yndyrën e vet, me hudhër, kumin, shafran dhe limon të ruajtur në kripë.
Kohë përgatitjeje: 20 minuta. Kohë gatimi: 3 orë e gjysmë deri 4 orë. Porcione: 4–6 persona.
Përbërësit
- 1,5 kg mish viçi me kockë (kofshë ose shpatull), i prerë në copa të mëdha — mund të zëvendësohet me mish qengji
- 8 thelpinj hudhër, të shtypur lehtë
- 1 limon i ruajtur në kripë, vetëm lëkura e prerë në shirita (tuli hiqet)
- 1 lugë gjelle kumin i bluar
- 1 lugë çaji xhenxhefil i bluar
- Gjysmë luge çaji fije shafrani, të tretura në 100 ml ujë të ngrohtë
- 1 lugë gjelle gjalpë i kthjellët (ose smen, gjalpi i fermentuar maroken)
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- Rreth 150 ml ujë gjithsej, përfshirë ujin e shafranit
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes (me kujdes, sepse limoni i ruajtur është tashmë i kripur)
Përgatitja
- Treteni shafranin në ujin e ngrohtë dhe lëreni të qëndrojë të paktën 15 minuta, derisa uji të marrë ngjyrë të artë.
- Vendosni copat e mishit në një tenxhere të rëndë me kapak (ose në enë balte, nëse keni). Shtoni hudhrën, shiritat e lëkurës së limonit të ruajtur, kuminin, xhenxhefilin, gjalpin, vajin e ullirit, ujin e shafranit dhe pjesën tjetër të ujit. Shtoni kripë me kujdes dhe piper të zi.
- Përziejini mirë të gjithë përbërësit me duar ose me lugë, në mënyrë që mishi të lyhet njëtrajtësisht me erëzat.
- Mbulojeni tenxheren hermetikisht me kapakun (tradicionalisht gryka e enës mbyllet me letër dhe spango). Vendoseni në furrë të parangrohur në 150 °C.
- Gatuajeni ngadalë për 3 orë e gjysmë deri 4 orë, pa e hapur kapakun, derisa mishi të bëhet aq i butë sa të ndahet me pirun dhe salca të trashet. Nëse nevojitet, në fund hiqeni kapakun për 10–15 minuta që salca të përqendrohet.
- Shërbejeni tangian të nxehtë, drejtpërdrejt nga ena, me bukë të freskët për të mbledhur salcën — në Marrakesh hahet tradicionalisht me duar dhe bukë, pa shoqërues tjetër.
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