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16 Sht 2026
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Serbia

Đilas: Serbia ka nevojë për ‘Sablja 2’ — synojmë të jemi më të mëdhenj se SPS-ja për të arritur 50% me Listën Studentore

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Dragan Đilas (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Dragan Đilas, kryetari i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë (SSP) dhe bartës i listës zgjedhore “Evropska Srbija” (Serbia Evropiane), ka deklaruar se Serbisë i duhet një “Sablja 2”. Në një intervistë në podkastin “Dežurni krivac”, ai e krahasoi propozimin e tij me operacionin e madh policor të vitit 2003, që pasoi vrasjen e kryeministrit Zoran Đinđić. “Atëherë të gjithë në Serbi morëm frymë lirisht”, u shpreh Đilas.

Ai shtoi se askush nuk pret që presidenti Aleksandar Vuçiç ta pranojë humbjen në zgjedhje, por opozita do të luftojë me të gjitha mjetet e ligjshme, përfshirë protestat paqësore në rrugë. Đilas theksoi rëndësinë e mbështetjes së Evropës demokratike, sikurse ndodhi në vitet 1996/97 me ndërmjetësimin e Felipe Gonzalezit dhe në tetorin e vitit 2000. “Jam i bindur se do ta kemi edhe tani, sepse ne me listën Evropska Srbija, me bashkëpunimin e partive të tjera proevropiane dhe shoqërisë civile, kemi bërë shumë që Evropa të dijë gjendjen në Serbi”, tha ai.

Sipas tij, lista “Evropska Srbija” nuk e vë theksin te pyetja se cila listë është më e madhe “anti-Vuçiç”, por pas zgjedhjeve është e gatshme të bashkëpunojë vetëm me atë listë. “Asnjë bashkëpunim me grupin e organizuar kriminal, krah politik i të cilit është SNS, nuk është i mundur”, deklaroi Đilas.

“Detyra jonë si Serbia Evropiane është të jemi më të mëdhenj se SPS-ja, sepse vetëm kështu, në total me Listën Studentore, mund të arrihet 50 përqind. Dhe ky qëllim është real, këtë e tregojnë të gjitha hulumtimet e vërteta”, tha Đilas. Ai pranoi se rruga do të jetë më e vështirë nëse vazhdojnë sulmet nga anë të ndryshme, por garantoi: “Nuk do të sulmojmë askënd që është luftëtar i vërtetë kundër regjimit; shuplakës që marrim nuk do t’i përgjigjemi, do të kthejmë faqen tjetër. Sepse kështu fitohet Vuçiçi.”

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi mbahen më 25 tetor 2026.

Burimi: Nova.rs

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