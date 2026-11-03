Dillon Dingler fiton Gold Glove për herë të dytë radhazi dhe hyn në klubin elitar të kapësve të Tigers
Kapësi i Detroitit u shpall mbrojtësi më i mirë në pozicionin e tij në Ligën Amerikane për sezonin 2026, duke u bërë kapësi i parë i Tigers pas Iván Rodríguez që e fiton çmimin dy vite radhazi.
Dillon Dingler është, për të dytin vit radhazi, kapësi mbrojtës më i mirë në Ligën Amerikane. Ai u shpall fitues i çmimit 2026 Rawlings Gold Glove në pozicionin e tij të dielën, më 1 nëntor, siç njofton Detroit Free Press, dhe kjo është hera e parë në gati 20 vjet që një kapës i Tigers e fiton çmimin dy vite radhazi.
Përsëritja e suksesit e vendos Dingler në një klub shumë elitar në historinë e skuadrës së Detroitit. Ai është kapësi i parë i franchisës që e fiton çmimin në vite radhazi që nga Ivan “Pudge” Rodriguez, i cili e fitoi tre vite radhazi në periudhën 2005-07. Para tij, edhe Lance Parrish e kishte fituar tre vite radhazi në periudhën 1983-85, ndërsa Bill Freehan e kishte fituar pesë vite radhazi në periudhën 1965-69.
Dingler i la pas në garë Brandon Valenzuela të Torontos dhe Austin Wells të New York Yankees. Ai udhëhoqi kapësit e MLB për Fielding Run Value me 17, sipas Statcast, përballë 11 të Valenzuelës dhe 10 të Wells, udhëhoqi të gjithë kapësit për Defensive Runs Saved me 15 dhe për vlerën mbrojtëse të FanGraphs me 25, ndërsa për framing ishte në përqindjen e 100-të, sipas Statcast.
Sezoni i tij rekord u reflektua edhe në kohën e lojës. Dingler luajti 146 ndeshje në vitin 2026, një rekord personal, prej të cilave 116 si kapës, dhe e përfundoi sezonin vetëm pak më shumë se katër ininge larg shifrës prej 1.000 iningesh pas pllakës së shtëpisë.
Skuadra e Detroitit kishte edhe një tjetër finalist. Bashkëlojtari i Dingler, Zach McKinstry, ishte finalist në kategorinë e lojtarit utility, pasi luajti në çdo pozicion mbrojtës përveç bazës së parë dhe kapësit, përfshirë edhe dy ininge si pitcher, por çmimi i shkoi Ezequiel Duran të Texas Rangers.
Me këtë fitore, Dingler bëhet i kualifikuar për çmimin Platinum Glove, që i jepet lojtarit më të mirë mbrojtës në tërësi në ligë. Fituesit e këtij çmimi do të shpallen më 6 nëntor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.