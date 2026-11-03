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MLB

Vetëm tetë lojtarë marrin ofertën kualifikuese 23.15 milionë dollarë: Bednar, Suzuki dhe Arozarena në krye të listës

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Skuadrat ua dhanë ofertën njëvjeçare vetëm tetë agjentëve të lirë dhe lojtarët kanë afat deri më 17 nëntor për ta pranuar ose për të dalë në tregun e lirë.

Vetëm tetë lojtarë kanë marrë ofertën kualifikuese me vlerë 23.15 milionë dollarë nga skuadrat e tyre, siç njofton Associated Press. Mes tyre janë mbyllësi i New York Yankees, David Bednar, lojtari i fushës së jashtme i Chicago Cubs, Seiya Suzuki, dhe lojtari i fushës së jashtme i Seattle, Randy Arozarena, të cilët kryesojnë listën e bërë publike të hënën.

Pesë lojtarët e tjerë që morën ofertën janë lojtari i bazës së parë dhe i fushës së jashtme i Milwaukee, Jake Bauers, hedhësi i majtë i Baltimore, Trevor Rogers, kapësi i Minnesota, Ryan Jeffers, lojtari i bazës së dytë i Pittsburgh, Brandon Lowe, dhe hedhësi i majtë i San Diego, Adrian Morejon.

Lojtarët kanë afat deri më 17 nëntor për ta pranuar ofertën. Ofertat kualifikuese filluan pas sezonit 2012 dhe vetëm 18 nga 157 ofertat e mëparshme janë pranuar. Shifra prej 23.15 milionë dollarësh përcaktohet nga mesatarja e 125 kontratave më të mëdha të ligës së madhe këtë vit.

Një agjent i lirë mund të marrë një ofertë kualifikuese vetëm nëse ka qenë me të njëjtën skuadër vazhdimisht që nga dita e hapjes së sezonit dhe nuk ka marrë kurrë një ofertë të tillë më parë. Nëse ai e refuzon ofertën dhe nënshkruan një kontratë të ligës së madhe me një klub tjetër përpara draftit të ardhshëm amator, klubi i tij i mëparshëm merr kompensim në formën e një zgjedhjeje në draft.

Mes atyre që nuk morën një ofertë kualifikuese ishte lojtari i bazës së tretë i Philadelphia, Alex Bohm. Ndërkohë, rreth 28 lojtarë të tjerë u bënë agjentë të lirë, duke e çuar numrin e përgjithshëm në afërsisht 183, ndërsa lojtarët mund të fillonin negociatat me të gjitha skuadrat të hënën në orën 17:00, me orën lindore.

MLB pritet të vendosë një mbyllje (lockout) kur marrëveshja kolektive e punës skadon më 1 dhjetor, gjë që ka gjasa të krijojë një furi nënshkrimesh në ditët përpara këtij afati.

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