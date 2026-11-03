Vetëm tetë lojtarë marrin ofertën kualifikuese 23.15 milionë dollarë: Bednar, Suzuki dhe Arozarena në krye të listës
Skuadrat ua dhanë ofertën njëvjeçare vetëm tetë agjentëve të lirë dhe lojtarët kanë afat deri më 17 nëntor për ta pranuar ose për të dalë në tregun e lirë.
Vetëm tetë lojtarë kanë marrë ofertën kualifikuese me vlerë 23.15 milionë dollarë nga skuadrat e tyre, siç njofton Associated Press. Mes tyre janë mbyllësi i New York Yankees, David Bednar, lojtari i fushës së jashtme i Chicago Cubs, Seiya Suzuki, dhe lojtari i fushës së jashtme i Seattle, Randy Arozarena, të cilët kryesojnë listën e bërë publike të hënën.
Pesë lojtarët e tjerë që morën ofertën janë lojtari i bazës së parë dhe i fushës së jashtme i Milwaukee, Jake Bauers, hedhësi i majtë i Baltimore, Trevor Rogers, kapësi i Minnesota, Ryan Jeffers, lojtari i bazës së dytë i Pittsburgh, Brandon Lowe, dhe hedhësi i majtë i San Diego, Adrian Morejon.
Lojtarët kanë afat deri më 17 nëntor për ta pranuar ofertën. Ofertat kualifikuese filluan pas sezonit 2012 dhe vetëm 18 nga 157 ofertat e mëparshme janë pranuar. Shifra prej 23.15 milionë dollarësh përcaktohet nga mesatarja e 125 kontratave më të mëdha të ligës së madhe këtë vit.
Një agjent i lirë mund të marrë një ofertë kualifikuese vetëm nëse ka qenë me të njëjtën skuadër vazhdimisht që nga dita e hapjes së sezonit dhe nuk ka marrë kurrë një ofertë të tillë më parë. Nëse ai e refuzon ofertën dhe nënshkruan një kontratë të ligës së madhe me një klub tjetër përpara draftit të ardhshëm amator, klubi i tij i mëparshëm merr kompensim në formën e një zgjedhjeje në draft.
Mes atyre që nuk morën një ofertë kualifikuese ishte lojtari i bazës së tretë i Philadelphia, Alex Bohm. Ndërkohë, rreth 28 lojtarë të tjerë u bënë agjentë të lirë, duke e çuar numrin e përgjithshëm në afërsisht 183, ndërsa lojtarët mund të fillonin negociatat me të gjitha skuadrat të hënën në orën 17:00, me orën lindore.
MLB pritet të vendosë një mbyllje (lockout) kur marrëveshja kolektive e punës skadon më 1 dhjetor, gjë që ka gjasa të krijojë një furi nënshkrimesh në ditët përpara këtij afati.
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