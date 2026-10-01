Dita Ndërkombëtare e Kafesë
Sot është Dita Ndërkombëtare e Kafesë.
Vëmendja në këtë vit i kushtohet ndryshimeve klimaterike, efektit El Niño dhe reshjeve jashtëzakonisht të dendura të shiut në zonat braziliane të prodhimit, gjë që është reflektuar me shpejtësi në çmime dhe pritjet e të korrave.
Çdo filxhan kafe fillon larg tryezës, në tokë dhe te komunitetet bujqësore të cilave u duhen njohuri dhe punë e madhe. Nga fushat e pyjet, nga portet në fabrika, kafene dhe shtëpi, kafeja lidh njerëzit përtej kufijve dhe brezave. Ajo është njëkohësisht një ritual i përditshëm, një traditë e gjallë dhe një burim jetese.
Kafeja është produkti tropikal më i tregtuar në botë dhe një nga pijet më të konsumuara. Deri në 25 milionë familje bujqësore, kryesisht në vendet në zhvillim, prodhojnë rreth 80 për qind të kafesë në botë. Brazili, Vietnami dhe Kolumbia kryesojnë prodhimin global, ndërsa Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tregjet më të mëdha importuese dhe konsumuese.
Paqëndrueshmëria e tregut, kostot në rritje dhe shpërndarja e pabarabartë e të ardhurave në të gjithë zinxhirin e vlerës mund të lënë miliona prodhues të vegjël duke mbajtur rreziqet më të mëdha, ndërsa marrin vetëm një pjesë të kufizuar të vlerës që krijon puna e tyre.
Duke njohur si rëndësinë globale të kafesë ashtu edhe njerëzit pas saj, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e cila caktoi 1 tetorin si Ditën Ndërkombëtare të Kafesë, u bën thirrje qeverive, organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile, popujve indigjenë, komuniteteve lokale, bizneseve, akademikëve etj që të ndajnë njohuritë dhe të avancojnë një sektor kafeje më të drejtë, më elastik dhe të qëndrueshëm. Peizazhi Kulturor i Kafesë i Kolumbisë, i përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ofron një shembull të gjallë se si kafeja mund të formësojë peizazhet, jetesën dhe traditat kulturore të gjalla.
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