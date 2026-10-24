☁️
Tiranë 13°C · Vranët 24 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
₿ CRYPTO
BTC $80,341 ▼ -1.35% ETH $2,336 ▼ -2.76% XRP $1.2904 ▼ -1.35% SOL $101.2100 ▼ -2.67%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
24 Tet 2026
Breaking
AEK-u shkatërron Panaitolikosin 5-0 në Nea Filadelfia dhe ngjitet në vendin e dytë Dron rus godet një pallat në Synelnykove: tre të vrarë dhe 12 të plagosur, mes tyre një vajzë 11-vjeçare Kifisia bën përmbysjen e madhe në Kaftanzoglio: fiton 3-2 ndaj Iraklisit me gol në minutën e 86-të Panathinaikosi zgjohet në çerekun e fundit: përmbys Karditsën 78-64 me 28-8 dhe bën 4 nga 4 në Basket League Hendbollistet e Kosovës kalojnë në raundin e fundit të kualifikimeve për Botërorin 2027, pavarësisht humbjes ndaj Estonisë
Menu
Greqia

Kifisia bën përmbysjen e madhe në Kaftanzoglio: fiton 3-2 ndaj Iraklisit me gol në minutën e 86-të

Iraklisi kryesoi dy herë me golat e Tsakla dhe Ívi López, por Antonise, Pombo dhe Sagal i dhanë Kifisias një fitore të madhe në Selanik dhe kërcimin në 11 pikë në Super League.

· 3 min lexim
Stadiumi Kaftanzoglio i Selanikut, ku Kifisia fitoi 3-2 ndaj Iraklisit (foto: Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Kifisia ka marrë një fitore të madhe në transfertë të shtunën në mbrëmje, duke mposhtur 3-2 Iraklisin në stadiumin “Kaftanzoglio” të Selanikut për javën e tetë të Super League-s greke. Siç njofton Novasports, skuadra e Sebastian Letos e ktheu ndeshjen nga 2-1 në disavantazh në 3-2 brenda nëntë minutash në fund, duke bërë një kërcim të rëndësishëm në renditje dhe duke lënë pas në tabelë edhe vetë Iraklisin.

Pjesa e parë ishte e ekuilibruar dhe me nga një gol të anuluar për secilën skuadër. Në minutën e 7-të Sagal shënoi për Kifisian, por goli u anulua sepse Pombo, nga i cili nisi aksioni, u sinjalizua në pozicion jashtë loje; një minutë më herët Athanasiadis kishte ndalur goditjen e Pombos me një ndërhyrje mbresëlënëse. Iraklisi kaloi në epërsi në minutën e 13-të, kur Tsakla fitoi duelin me kokë mes dy mbrojtësve pas harkimit të Sorias nga e majta dhe e dërgoi topin fillimisht në shtyllën e djathtë të Ramirezit e pastaj në rrjetë, ndërsa në minutën e 17-të edhe goli i Marques u anulua për pozicion jashtë loje të Nanout. Barazimi erdhi në minutën e 32-të: Yagne dhe Sagal kombinuan në të djathtë, Yagne harkoi në zonë dhe Antonise barazoi nga afër me plasë, siç përshkruan Novasports rrjedhën e ndeshjes.

Vendasit e Walter Mazzarrit e nisën më mirë pjesën e dytë dhe rimorën epërsinë në minutën e 54-të, kur Soria harkoi këtë herë nga e djathta dhe Ívi López shënoi me kokë — asistimi i dytë i Sorias në ndeshje. Por zëvendësimet e Letos ndryshuan gjithçka: Polykratis, i futur në lojë në minutën e 58-të, u bë njeriu kyç i përmbysjes me pjesëmarrje në dy golat e fundit. Në minutën e 77-të Pombo barazoi 2-2 me një goditje të harkuar nga e majta brenda zonës, ndërsa në minutën e 86-të Polykratis harkoi nga e majta dhe Sagal e dërgoi topin me kokë në rrjetën e Athanasiadisit për 2-3.

Iraklisi iu afrua barazimit në minutën e 90-të, kur Pina goditi me kokë pas një goditjeje nga këndi, por topi kaloi jashtë. Sipas statistikave që citon Novasports, Kifisia pati 54% të zotërimit të topit dhe 7 goditje në portë nga 9 gjithsej, kundrejt vetëm 3 në portë për Iraklisin. Me këtë fitore Kifisia ngjitet në 11 pikë, ndërsa Iraklisi mbetet në 9 pikë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu