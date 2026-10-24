Kifisia bën përmbysjen e madhe në Kaftanzoglio: fiton 3-2 ndaj Iraklisit me gol në minutën e 86-të
Iraklisi kryesoi dy herë me golat e Tsakla dhe Ívi López, por Antonise, Pombo dhe Sagal i dhanë Kifisias një fitore të madhe në Selanik dhe kërcimin në 11 pikë në Super League.
Kifisia ka marrë një fitore të madhe në transfertë të shtunën në mbrëmje, duke mposhtur 3-2 Iraklisin në stadiumin “Kaftanzoglio” të Selanikut për javën e tetë të Super League-s greke. Siç njofton Novasports, skuadra e Sebastian Letos e ktheu ndeshjen nga 2-1 në disavantazh në 3-2 brenda nëntë minutash në fund, duke bërë një kërcim të rëndësishëm në renditje dhe duke lënë pas në tabelë edhe vetë Iraklisin.
Pjesa e parë ishte e ekuilibruar dhe me nga një gol të anuluar për secilën skuadër. Në minutën e 7-të Sagal shënoi për Kifisian, por goli u anulua sepse Pombo, nga i cili nisi aksioni, u sinjalizua në pozicion jashtë loje; një minutë më herët Athanasiadis kishte ndalur goditjen e Pombos me një ndërhyrje mbresëlënëse. Iraklisi kaloi në epërsi në minutën e 13-të, kur Tsakla fitoi duelin me kokë mes dy mbrojtësve pas harkimit të Sorias nga e majta dhe e dërgoi topin fillimisht në shtyllën e djathtë të Ramirezit e pastaj në rrjetë, ndërsa në minutën e 17-të edhe goli i Marques u anulua për pozicion jashtë loje të Nanout. Barazimi erdhi në minutën e 32-të: Yagne dhe Sagal kombinuan në të djathtë, Yagne harkoi në zonë dhe Antonise barazoi nga afër me plasë, siç përshkruan Novasports rrjedhën e ndeshjes.
Vendasit e Walter Mazzarrit e nisën më mirë pjesën e dytë dhe rimorën epërsinë në minutën e 54-të, kur Soria harkoi këtë herë nga e djathta dhe Ívi López shënoi me kokë — asistimi i dytë i Sorias në ndeshje. Por zëvendësimet e Letos ndryshuan gjithçka: Polykratis, i futur në lojë në minutën e 58-të, u bë njeriu kyç i përmbysjes me pjesëmarrje në dy golat e fundit. Në minutën e 77-të Pombo barazoi 2-2 me një goditje të harkuar nga e majta brenda zonës, ndërsa në minutën e 86-të Polykratis harkoi nga e majta dhe Sagal e dërgoi topin me kokë në rrjetën e Athanasiadisit për 2-3.
Iraklisi iu afrua barazimit në minutën e 90-të, kur Pina goditi me kokë pas një goditjeje nga këndi, por topi kaloi jashtë. Sipas statistikave që citon Novasports, Kifisia pati 54% të zotërimit të topit dhe 7 goditje në portë nga 9 gjithsej, kundrejt vetëm 3 në portë për Iraklisin. Me këtë fitore Kifisia ngjitet në 11 pikë, ndërsa Iraklisi mbetet në 9 pikë.
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