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MLB

Dodgers përballë Rockies në Coors Field: Sasaki titullar kundër Freeland

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Në Coors Field të Denverit, Los Angeles Dodgers dhe Colorado Rockies u takuan më 19 gusht 2026. Dodgers hynin në ndeshje me bilancin 76-51, ndërsa Rockies kishin 50-76 për sezonin. Startuesit e emëruar për ndeshjen ishin R. Sasaki për Los Angelesin (5-5, ERA 4.46) dhe K. Freeland për Colorado (4-10, ERA 6.27).

Sipas Bleacher Report, lista e të lënduarve që shoqëroi ndeshjen përfshinte emra si B. Casparius (RP, shpatull, IL60), B. Treinen (RP, bërryl, IL60), D. Rushing (C, krah, IL10), T. Glasnow (SP, shpinë, IL60), W. Smith (C, qafë, IL60), C. Dollander (SP, bërryl, IL60), H. Goodman (C, shpatull, IL10), J. Quintana (SP, bërryl, IL60), K. Karros (TB, goditje në kokë, IL7), T. Freeman (RF, lumbar, IL10) dhe W. Herrera (RP, bërryl, IL60).

Takimi ishte i rëndësishëm për Dodgerët, që synonin të mbyllnin serinë me fitore dhe të dominonin përballë një skuadre që po kërkonte përmirësim gjatë pjesës së mbetur të sezonit. Faktohet se kushtet e Coors Field dhe vula e listës së lëndimeve ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në strategjinë e të dyja ekipeve.

Menaxhimi i listës së të lënduarve dhe performanca e starterëve mbetën elementët kyç për rezultatin e ndeshjes; të dhënat dhe përmbledhjet mbi këtë takim vijnë nga Bleacher Report.

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