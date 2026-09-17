Dodik nga Tel Avivi: Republika Serbe do të bisedojë me Amerikën, Rusinë, Kinën dhe Izraelin, jo me BE-në ‘e kalbur’
Presidenti i SNSD-së Milorad Dodik, nga Tel Avivi, tha se Republika Serbe do të dialogojë me SHBA-në, Rusinë, Kinën dhe Izraelin, ndërsa BE-në e quajti 'të kalbur'.
Presidenti i SNSD-së, Milorad Dodik, gjatë vizitës së tij sot në Tel Aviv, ka deklaruar se Republika Serbe do të ruhet nga “burokratët evropianë”, të cilët, sipas tij, duan t’i imponojnë “rrethana të pamundura”.
Duke komentuar negociatat mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Bashkimit Evropian, Dodik tha se Republika Serbe do të bisedojë me “Amerikën, Rusinë, Kinën, Izraelin…”, e jo me BE-në “e kalbur, që s’i ka më vlerat e mëparshme”.
Për sot është planifikuar takimi i tij me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahun, ku pritet të bisedohet për forcimin e marrëdhënieve dhe finalizimin e marrëveshjeve për projekte konkrete ekonomike, si dhe për bashkëpunimin në kulturë e shkencë, me theks të veçantë bashkëpunimin mes universiteteve.
Dodik kritikoi ashpër edhe shefin e Delegacionit të BE-së në Bosnjë-Hercegovinë, Luigi Soreca, të cilin e quajti “gënjeshtar”. Sipas tij, nuk mund të flitet për shtet ligjor kur “një i huaj i paemëruar cakton rregulla dhe ato shpallen ligj”.
Ai po ashtu tha se “në të gjithë Evropën po formohen qeliza të armatosura myslimane” dhe se Republika Serbe do të mbrohet nga kjo, se “paratë e tyre nuk na interesojnë” dhe se Brukseli “kërkon që RS të dorëzohet — kërkojnë të themi se RS nuk ekziston, këtë s’do ta dëgjoni nga ne”.
Burimi: Danas
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