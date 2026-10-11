Don Lee do të luajë Master Gouken-in në filmin live-action «Street Fighter»
Aktori Don Lee (Ma Dong-seok) i bashkohet kastit të filmit «Street Fighter» si Master Gouken, mjeshtri legjendar që stërviti Ryu-n dhe Ken-in.
Don Lee (Ma Dong-seok), aktori i njohur nga «Train to Busan», «The Roundup» dhe «Eternals», do të luajë Master Gouken-in, mjeshtrin legjendar të arteve marciale që stërviti Ryu-n dhe Ken-in, në filmin live-action «Street Fighter» të Paramount Pictures dhe Legendary Pictures, siç njofton ComingSoon mbi bazën e komunikatës zyrtare të studios.
Llogaria zyrtare X e filmit konfirmoi kastimin dhe zbuloi një poster të ri në stil anime me personazhin. Sipas studios, Don Lee do të shfaqet si Gouken në film dhe do t’i japë zë personazhit në sekuenca origjinale flashback të vizatuara me dorë, në stilin e animimit tradicional japonez të viteve ’90, të realizuara nga studioja Titmouse, që eksplorojnë historinë e Ryu-së dhe Ken-it. Regjisori Kitao Sakurai tha se çdo kuadër u vizatua me dorë, «një punë e vërtetë dashurie». Në NYCC u shfaq edhe një video e veçantë e animuar për historinë e dy luftëtarëve.
Në kastin e filmit, me regji të Kitao Sakurai-t, gjenden Andrew Koji si Ryu, Noah Centineo si Ken Masters, Callina Liang si Chun-Li, Jason Momoa si Blanka, Curtis «50 Cent» Jackson si Balrog, David Dastmalchian si M. Bison, Joe «Roman Reigns» Anoa’i si Akuma dhe Cody Rhodes si Guile. Historia ndjek Ryu-n dhe Ken-in, të ndarë nga njëri-tjetri, të cilët Chun-Li i rekruton për Turneun e Luftëtarit Botëror, ku zbulojnë një komplot vdekjeprurës.
«Street Fighter» pritet të dalë në kinema më 16 tetor 2026.
Don Lee (Ma Dong-seok). Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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