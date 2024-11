Donald Trump shpalos një platforme ekstreme ne mbylljen e fushatës presidenciale

Donald Trump e bazoi ofertën e tij për të fituar një mandat të dytë në Shtëpinë e Bardhë javën e ardhshme mbi frikën ndaj emigrantëve gjatë një mitingu në Madison Square Garden, duke dyfishuar premtimin për një program masiv dëbimi që në Ditën e Parë për të ndalur një “pushtim nga emigrantët”.

Ndërsa aleatët e ish-presidentit e mbrojnë atë kundër akuzave nga Demokratët se është një “fashist” dhe një autoritar në pritje, pjesërisht bazuar në paralajmërimet e ish-shefit të tij të shtabit, John Kelly, Trump të dielën mbajti një fjalim të ashpër që mund të tregojë për një presidencë jashtëzakonisht ekstreme nëse ai mund Demokratin Kamala Harris në 5 nëntor.

“Shtetet e Bashkuara janë një vend i pushtuar,” tha Trump, ndërsa Demokratët projektonin mesazhe në fasadën e arenës së famshme të Nju Jorkut, ku lexonin “Trump është i papërqendruar” dhe “Trump lavdëroi Hitlerin”.

Mitingu i madh u quajt si fillimi i fazës përfundimtare të përpjekjes së Trump për të realizuar një nga kthesat më të mëdha në historinë politike amerikane, pas përpjekjes për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të fundit dhe largimit nga detyra me turp në vitin 2021. Para se ai të fliste, disa nga mbështetësit e tij të zjarrtë përdorën retorikë të bazuar në racë dhe vulgaritete. Ish-kandidati për Kongres David Rem e quajti Harris “antikrishti” dhe “djalli”, ndërsa të tjerë shfrynin kundër Hillary Clinton, “të paligjshmëve” dhe të pastrehëve. Komediani Tony Hinchcliffe e quajti Porto Rikon një “ishull që noton në plehra”.

Fushata e Trump më vonë e hodhi poshtë këtë koment, me zëdhënësen Danielle Alvarez që tha në një deklaratë për CNN: “Ky batutë nuk pasqyron pikëpamjet e Presidentit Trump apo të fushatës.”

Pjesa më e madhe e fjalimit të Trump përmbante gënjeshtra dhe ekzagjerime. Ishte pikërisht lloji i retorikës që fushata e Harris beson se mund të nxisë votuesit moderatë dhe republikanët e pakënaqur për të zgjedhur zëvendëspresidenten. Por gjithashtu përfaqëson një bast nga kandidati republikan që ai mund të mobilizojë një bazë të madhe votuesish dhe të aktivizojë ata që zakonisht nuk votojnë, por që bien dakord me politikën e tij të ashpër.

Nëse jo gjë tjetër, ky fjalim e bëri të qartë zgjedhjen që përballen votuesit në ditët në vijim, ndërsa Harris premton amerikanëve që ata mund të ecin përpara nga sjellja ekstreme e Trump që testoi sundimin e ligjit dhe kufizimet kushtetuese mbi presidentët gjatë mandatit të tij të parë.

Retorika anti-emigrante e ashpër e ish-presidentit është në një linjë me demagogjitë më flagrante të një figure të madhe në çdo vend perëndimor që nga Lufta e Dytë Botërore. Por ajo u shoqërua gjithashtu me një argument të mprehtë ekonomik që përfaqësonte pjesën e dytë të fjalimit të Trump dhe synonte frustrimin e shumë amerikanëve që po përballen me çmime të larta të ushqimeve pavarësisht nga inflacioni në rënie.

“Do të doja të filloja duke bërë një pyetje shumë të thjeshtë: A jeni më mirë tani se sa ishit katër vjet më parë?” pyeti Trump. “Unë jam këtu sot me një mesazh shprese për të gjithë amerikanët: Me votën tuaj në këto zgjedhje, unë do ta përfundoj inflacionin. Unë do ta ndaloj pushtimin e kriminelëve që hyjnë në vendin tonë dhe do të rikthej ëndrrën amerikane.” Ai gjithashtu tha se do të shtynte për një kredi tatimore për “kujdestarët familjarë që kujdesen për një prind ose një të dashur” – pasi Harris prezantoi platformën e saj që propozon që Medicare të mbulojë kujdesin shëndetësor në shtëpi.

“Nëse Kamala Harris merr katër vite të tjera, ekonomia jonë nuk do të mund të rimëkëmbet kurrë. Nëse fitoj unë, ne do të ndërtojmë shpejt ekonominë më të madhe në historinë e botës,” tha ai.

Trump e bazoi fushatën e tij të parë presidenciale në vitin 2016 mbi retorikë inflamatorë për emigrantët meksikanë. Tetë vite më vonë, ai sugjeron se emigrantët janë drejtpërdrejt përgjegjës për frustrimet ekonomike të qytetarëve, në një koncept që është përdorur nga liderë të krahut të djathtë gjatë historisë.

Një komb në ankth

Pamja e errët e Trump-it rriti ndjeshëm tensionin e dukshëm që përfshin vendin një javë para një zgjedhjeje që mund të shënojë një pikë kthese kombëtare. Mbështetësit e secilit kandidat ndjejnë frikë se çfarë mund të ndodhë nëse kandidati i tyre humbet, në një përballje që ka theksuar dy vizione të pajtueshme për të ardhmen — dhe çfarë do të thotë të jesh amerikan. Paralajmërimet e Trump-it se ai synon një presidencë me pushtet të pakontrolluar për “hakmarrje” shtojnë ndjesinë se një moment vendimtar po afron.

Kandidati për zv.president demokrat, Tim Walz, bëri një krahasim mes mitingut të Trump-it në Manhatan dhe një tubimi famëkeq pro-nazist në vitin 1939 në arenën e mëparshme të ndërtuar në atë vend, ndërsa demokratët tashmë e etiketojnë hapur ish-presidentin si një “fashist.” Guvernatori i Minesotës tha: “Ka një paralele të drejtpërdrejtë me një miting të madh që ndodhi në mesin e viteve 1930 në Madison Square Garden… dhe mos mendoni se ai nuk e di saktësisht se çfarë po bëhet aty.”

Ngjarja e zjarrtë e së dielës nënvizoi se zgjedhjet presidenciale të 2024-ës po dalin jashtë normave, pasi Trump ka pak gjasa të jetë konkurrues në shtetin e Nju Jorkut javën e ardhshme. Por rikthimi i ish-presidentit në qytetin ku ai ndërtoi rrokaqiej për të pasqyruar personalitetin e tij madhështor tregoi se kandidatët kërkojnë vëmendje mediatike edhe larg shteteve të fushëbetejave. Harris ndodhej në Teksasin republikan të premten për të theksuar politikat ekstreme të abortit të GOP-it, për të cilat ajo paralajmëron se mund të përhapen në të gjithë vendin nëse Trump fiton. Të martën, ajo do të mbajë një ngjarje në Uashington, DC.

Të dy kandidatët po hyjnë në javën e fundit të fushatës me sondazhe që tregojnë një garë të barabartë në shtetet e fushëbetejave dhe në nivel kombëtar. Zgjedhjet janë tashmë në zhvillim e sipër, me 40 milionë amerikanë që kanë votuar herët personalisht ose me postë. Sondazhi i përmbledhur i CNN-it tregon se nuk ka një udhëheqës të qartë në nivel kombëtar, me Harris-in në 48% dhe Trump-in në 47%. Gara do të vendoset në shtetet e fushëbetejave përfshirë ato të “murit blu” si Pensilvania, Michigan dhe Wisconsin, si dhe në shtetet e Diellit si Karolina e Veriut, Georgia, Arizona dhe Nevada. Rezultati mund të varet nga vetëm dhjetëra mijëra vota, duke krijuar potencialisht një numërim të tensionuar për disa ditë, që vetëm sa do të shtojë frikën për një zgjedhje të kontestuar.