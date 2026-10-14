«Drag Queens vs Aliens» hapet në Soho: Kate Butch dhe Crudi Dench përballë pushtimit jashtëtokësor në Underbelly Boulevard
Pjesa e tretë e ekskluzivitetit të komedisë horror vjen për vetëm tri net në Londër, më 28–30 tetor — me Kate Butch të «RuPaul's Drag Race UK» dhe Crudi Dench në rolet kryesore.
Skena e Soho-s në Londër po përgatitet për një përballje galaktike: «Drag Queens vs Aliens», pjesa e tretë dhe e shumëpritur e ekskluzivitetit të komedisë horror me Kate Butch dhe Crudi Dench, do të hapet në Underbelly Boulevard, siç njofton BroadwayWorld.
Në qendër të komedisë, Kate dhe Crudi luajnë gjithçka për suksesin amerikan me një rezidencë në Las Vegas, por një takim i afërt me jashtëtokësorët e kthen planetin në kaos galaktik. Pyetja që shtron shfaqja, me humorin e saj karakteristik, është nëse dyshja do të arrijë ta shpëtojë botën nga pushtimi alien dhe, njëkohësisht, të triumfojë në Amerikë — duke simuluar një betejë gjigante hapësinore brenda një teatri të vogël londinez.
Kate Butch, ylli i «RuPaul’s Drag Race UK», bashkohet sërish me komedianen e vlerësuar Crudi Dench, pas sukseseve të dy pjesëve të para të trilogjisë, «Drag Queens vs Zombies» dhe «Drag Queens vs Vampires». Shfaqja e parë fitoi çmimin për komedinë më të mirë në Buxton Fringe, ndërsa e dyta u rendit mes 20 shfaqjeve më të vlerësuara të Edinburgh Fringe 2023.
Teksti mban firmën e Eleanor Mason dhe Matt Stallworthy, të cilët kanë shkruar së bashku edhe pantomimën e West End-it «Tuckshop’s Snow White». Formula mbetet e njëjta: numra muzikorë, ndërveprim me publikun dhe parodi drag, në prodhimin e Haus of Dench.
«Drag Queens vs Aliens» do të luhet për një sezon të kufizuar prej vetëm tri netësh, nga e mërkura 28 tetor deri të premten 30 tetor 2026, në Underbelly Boulevard Soho. Për spektatorët që duan ta shohin të gjithë trilogjinë, organizatorët ofrojnë edhe një biletë të kombinuar me zbritje, pasi dy pjesët e para rikthehen për një sezon të kufizuar prej dy shfaqjesh.
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