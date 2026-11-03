Tiranë 12°C · Pjesërisht vranët 03 Nëntor 2026
S&P 500 7,578 ▲0.49%
DOW 51,835 ▼0.29%
NASDAQ 25,404 ▲0.95%
NAFTA 95.99 ▼0.49%
ARI 3,937 ▼0.81%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
₿ CRYPTO
BTC $77,552 ▲ +0.73% ETH $2,290 ▲ +1.76% XRP $1.2779 ▲ +2.79% SOL $93.2900 ▲ +1.51%
S&P 500 7,578 ▲0.49 % DOW 51,835 ▼0.29 % NASDAQ 25,404 ▲0.95 % NAFTA 95.99 ▼0.49 % ARI 3,937 ▼0.81 % S&P 500 7,578 ▲0.49 % DOW 51,835 ▼0.29 % NASDAQ 25,404 ▲0.95 % NAFTA 95.99 ▼0.49 % ARI 3,937 ▼0.81 %
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
03 Nën 2026
Breaking
Hapen dosjet në Hungari! Ish-kryeministri Orban: Refuzova të bëhesha informator i shërbimeve sekrete komuniste FOKUS – Edhe Gjermania goditet nga sulmet kibernetike ndaj sistemeve të frigoriferëve në supermarkete Probleme në qarkun Fulton të Xhorxhias: rreth 1.000 fletëvotime të votimit paraprak do të skanohen sërish, votuesit marrin mesazhe mashtruese Arrestohet në Prishtinë i dyshuari për rekrutimin e shoferëve për kontrabandimin e migrantëve Ministri i Jashtëm i Zvicrës, Ignazio Cassis, viziton Kosovën më 5 nëntor
Menu
Ukraina

Drejtoria e centralit të Zaporizhzhias: dron ukrainas vrau dy persona në një makinë, mes tyre një punonjëse e centralit

· 2 min lexim
Centrali bërthamor i Zaporizhzhias (foto arkiv)

Sipas Reuters, drejtoria e centralit bërthamor të Zaporizhzhias, që ndodhet nën kontrollin rus, tha të martën se një dron ukrainas vrau dy persona në një makinë, mes tyre një punonjëse të centralit.

Deklarata e drejtorisë nuk tregonte se ku ndodhi incidenti. Sipas saj, punonjësja e vrarë është e treta e vrarë në dy javët e fundit dhe e 13-ta që nga prilli. Ukraina nuk komentoi për incidentin.

“Sulmet ndaj makinave civile, vrasja e njerëzve paqësorë – ky është terrorizëm i qëllimshëm. Njerëzit nuk duhet të bëhen shënjestra”, thuhej në deklaratën e drejtorisë.

Centrali i Zaporizhzhias, më i madhi në Evropë me gjashtë reaktorë, u mor nga forcat ruse në javët e para të pushtimit të shkurtit 2022 dhe aktualisht është jashtë funksionit. Të dyja palët akuzojnë rregullisht njëra-tjetrën për veprime ushtarake që rrezikojnë sigurinë bërthamore.

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) tha javën e kaluar se një punonjës i centralit ishte vrarë, pa dhënë detaje, ndërsa drejtori i përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Grossi, ka bërë thirrje vazhdimisht për vetëpërmbajtje ushtarake rreth objektit. Kreu i korporatës shtetërore ruse Rosatom tha në korrik se inxhinieri kryesor i centralit ishte vrarë nga një dron ukrainas pranë centralit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu