Drejtoria e centralit të Zaporizhzhias: dron ukrainas vrau dy persona në një makinë, mes tyre një punonjëse e centralit
Sipas Reuters, drejtoria e centralit bërthamor të Zaporizhzhias, që ndodhet nën kontrollin rus, tha të martën se një dron ukrainas vrau dy persona në një makinë, mes tyre një punonjëse të centralit.
Deklarata e drejtorisë nuk tregonte se ku ndodhi incidenti. Sipas saj, punonjësja e vrarë është e treta e vrarë në dy javët e fundit dhe e 13-ta që nga prilli. Ukraina nuk komentoi për incidentin.
“Sulmet ndaj makinave civile, vrasja e njerëzve paqësorë – ky është terrorizëm i qëllimshëm. Njerëzit nuk duhet të bëhen shënjestra”, thuhej në deklaratën e drejtorisë.
Centrali i Zaporizhzhias, më i madhi në Evropë me gjashtë reaktorë, u mor nga forcat ruse në javët e para të pushtimit të shkurtit 2022 dhe aktualisht është jashtë funksionit. Të dyja palët akuzojnë rregullisht njëra-tjetrën për veprime ushtarake që rrezikojnë sigurinë bërthamore.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) tha javën e kaluar se një punonjës i centralit ishte vrarë, pa dhënë detaje, ndërsa drejtori i përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Grossi, ka bërë thirrje vazhdimisht për vetëpërmbajtje ushtarake rreth objektit. Kreu i korporatës shtetërore ruse Rosatom tha në korrik se inxhinieri kryesor i centralit ishte vrarë nga një dron ukrainas pranë centralit.
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