Bilanci ditor në rajonin e Dnipropetrovskut: dy të vrarë dhe 38 të plagosur nga mbi 30 sulme ruse në katër rrethe
Gjatë ditës së 3 nëntorit, ushtria ruse sulmoi mbi 30 herë katër rrethe të rajonit të Dnipropetrovskut me dronë, artileri dhe raketa, duke vrarë dy persona dhe duke plagosur 38 të tjerë, siç njofton DniproTV duke iu referuar Administratës Ushtarake Rajonale të Dnipropetrovskut (Dnipro OVA).
Në qytetin Dnipro u vranë dy persona. Tre burra ndodhen në spital në gjendje të rëndë, 12 të plagosur janë në gjendje mesatare dhe gjashtë të tjerë po trajtohen ambulatorisht. Ky bilanc ditor përfshin edhe goditjen raketore të mëngjesit ndaj qytetit, bilanci i së cilës u përditësua gjatë ditës.
Në komunitetin Lyubymivska u dëmtua infrastruktura dhe pesë burra u shtruan në spital në gjendje mesatare. Në rrethin e Nikopolit u goditën Nikopoli dhe komunitetet Marhanets, Pokrovska, Myrivska e Chervonohryhorivska, ku u dëmtuan një pallat, një dyqan dhe një ndërmarrje bujqësore. Në spital në gjendje të rëndë janë gratë 38, 41 e 56 vjeç dhe një burrë 70-vjeçar, tre persona të tjerë u shtruan në gjendje mesatare dhe tre trajtohen ambulatorisht.
Në zonën e Kryvyi Rihut u shënjestruan komunitetet Zelenodolska dhe Apostolivska, ku u dëmtuan shtëpi private dhe një automjet. U plagosën një burrë 42-vjeçar dhe një grua 72-vjeçare, të cilët refuzuan shtrimin në spital.
Në komunitetin Mykolaivska të rrethit Synelnykove u dëmtuan shtëpi private.
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