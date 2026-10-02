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Film

«Drishyam 3: The Conclusion» del sot në kinema: finalja e sagës së Ajay Devgn synon hapjen më të madhe të karrierës së tij me 45–55 krorë rupi

Kapitulli i tretë dhe final i franshizës krimi "Drishyam" u shfaq sot në kinematë e Indisë në ditën kombëtare të Gandhi Jayanti-t; analistët e tregut parashikojnë ditën e parë të hapjes midis 45 dhe 55 krorë rupi — mbi rekordin e "Singham Again".

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«Drishyam 3: The Conclusion», me Ajay Devgn në rol kryesor, doli sot, më 2 tetor 2026, në kinematë në gjithë Indinë, duke përfituar nga pushimi kombëtar i Gandhi Jayanti-t. Filmi mbyll sagën krimi që ka mbajtur publikun të tensionuar për më shumë se një dekadë, dhe pritjet e studios janë jashtëzakonisht të larta.

Analistët e tregut parashikojnë një hapje historike për ditën e parë: midis 45 dhe 55 krorë rupi (India net), siç njofton The Daily Jagran. Nëse kapërcehet kufiri prej 43.50 krorë i «Singham Again» (2024), «Drishyam 3» do të shënojë hapjen më të madhe të ditës së parë në karrierën e Ajay Devgn.

Shitjet paraprake kanë qenë të jashtëzakonshme — mbi 27 krorë rupi vetëm për ditën e parë, figura e katërt më e lartë ndonjëherë për një film hindi. Filmi gëzon gjithashtu një javë të pashqetësuar pa konkurrentë të mëdhenj në kinema, me mbi 5,400 shfaqje në gjithë vendin.

Konteksti i franshizës flet vetë: «Drishyam» (2015) u hap me 8.05 krorë dhe mblodhi 67.13 krorë, ndërsa «Drishyam 2» (2022) u hap me 15.38 krorë dhe arriti 240.54 krorë, duke u shndërruar në një blockbuster të vërtetë. Struktura e zgjuar e historisë frymëzoi edhe versionin zyrtar kinez «Sheep Without a Shepherd», i cili grumbulloi mbi 190 milionë dollarë në gjithë botën.

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