«Verity» shpërthen në box office: Anne Hathaway drejt vendit të parë me 25–32 milionë dollarë në debutim
Thrilleri i Colleen Hoover po kapërcen ndjeshëm parashikimet fillestare me shitje të forta të ditës së premte — dhe mund të jetë hapja e tretë radhazi në vendin e parë për Anne Hathaway këtë vit.
Thrilleri «Verity», adaptimi i katërt kinematografik i romaneve të Colleen Hoover, po shpërthen në box office-in amerikan. Sipas gjurmimit të «Global Box Office», filmi i Amazon MGM Studios po përfiton nga një vërshim i jashtëzakonshëm biletash të blera në çast dhe nga shitjet e forta të ditës së premte, çka e vendos në rrugën drejt një debutimi prej 25–32 milionë dollarë në fundjavë — mjaftueshëm për vendin e parë të lehtë.
Rritja është mbresëlënëse krahasuar me parashikimet fillestare: po i njëjti gjurmim e kishte vlerësuar më parë filmin në vetëm 19–25 milionë dollarë bazuar në para-shitje. Shifrat më optimiste vijnë nga vetë tregjet e industrisë: «Variety» parashikon 30–35 milionë dollarë nga 3,510 kinema, «TheWrap» flet për 35 milionë, ndërsa «Deadline» e sheh debutimin vendor mbi 30 milionë dollarë — me potencial për ta kapërcyer pritshmërinë falë shitjeve të publikut të Hoover. Sipas «Deadline», jashtë SHBA-së filmi ka shansin për 20–25 milionë dollarë në 70 territore, që do ta çonte nisjen globale në 50–55 milionë dollarë.
Rivalja e fundjavës, «Digger» i Tom Cruise, pritet të hapet me vetëm 12–15 milionë dollarë nga 3,300 ekrane — çka do të thotë se «Verity» mund ta trefishojë hapjen e saj. Për Amazon MGM Studios, që e prodhoi filmin për 40 milionë dollarë, një hapje e fortë do të ishte kthimi i faqes pas dështimit veror të «Masters of the Universe», që grumbulloi vetëm 113 milionë dollarë globalisht kundrejt një buxheti prej 200 milionë dollarë, siç shkruan ComicBasics.
Nëse parashikimet mbahen, kjo do të jetë hapja e tretë radhazi në vendin e parë për Anne Hathaway në 2026-n — pas «The Devil Wears Prada 2» (77 milionë dollarë) dhe «The Odyssey» (123.5 milionë dollarë). Të gjitha këto vijnë në një vit kur filmi me yjet Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett, i drejtuar nga Michael Showalter, mban vetëm 43% në Rotten Tomatoes — provë e re se baza besnike e lexuesve të Hoover kryesisht e injoron kritikën, siç ndodhi edhe me «Reminders of Him» (89 milionë dollarë me buxhet 25 milionë) dhe «It Ends with Us» (351 milionë dollarë).
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