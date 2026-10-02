«Flesh Impact» i Maggie Gyllenhaal bën sot premierën veriamerikane në Festivalin e Filmit në Carmel
Filmi i shkurtër për Marilyn Monroe-n 100-vjeçare, me Ellen Burstyn dhe Dakota Johnson, shfaqet sot në Carmel pas premierës botërore në Venecia.
Filmi i shkurtër «Flesh Impact» i Maggie Gyllenhaal bën sot (e premte, 2 tetor) premierën e tij veriamerikane në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Carmel (Carmel-by-the-Sea, Kaliforni), ku shfaqet si «Special Judge’s Selection» në orën 14:00 në Golden Bough Playhouse, siç njofton vetë festivali. Titulli u shtua në program si një njoftim i minutës së fundit, më 18 shtator.
Filmi fantazon një Marilyn Monroe 100-vjeçare — ylli legjendar do të kishte mbushur 100 vjeç më 1 qershor të këtij viti — e cila bën audicion për shfaqjen e Tennessee Williams «Orpheus Descending». Në skenë, ajo rishikon jetën e saj, poshtërimet «sistematike» dhe, në fund, vdekjen e saj. Titulli është citim i përshkrimit të Billy Wilder për praninë e Monroe-s në ekran. Në role kryesore janë Ellen Burstyn, 93 vjeçe, dhe Dakota Johnson, që të dyja luajnë Marilyn Monroe-n; Peter Sarsgaard interpreton regjisorin dhe Sepideh Moafi drejtoren e kastingut.
«Flesh Impact» u porosit nga kompania Genesis për 100-vjetorin e lindjes së Marilyn Monroe-s dhe është prodhim i përbashkët i Superprime, INNOCEAN USA dhe The Cut. Premiera botërore u mbajt jashtë konkurrimit në Festivalin e 83-të të Filmit në Venecia, më 7 shtator, ku vetë Gyllenhaal shërbeu si presidente e jurisë. Gyllenhaal, fituese e BAFTA-s dhe e Emmy-t dhe dy herë e nominuar për Oscar, e ka pasur titullin të pritur mirë nga kritika: sipas TheWrap, Steve Pond e quajti filmin «a lovely reverie delivered by a ghost, but it also has bite», ndërsa Nicholas Barber i BBC-së e përshkroi si një «warm-hearted 17-minute charmer».
Edicioni i katërt i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Carmel zhvillohet më 1–4 tetor dhe hapet nga Edward Burns, me prezantues Will Roberts, aktorin e «Oppenheimer». Programi përfshin 12 filma artistikë, 34 filma të shkurtër dhe 6 panele diskutimi, ndërsa çmimi Lifetime Achievement i shkon producentit Stephen Nemeth. Festivali i kushton retrospektiva regjisorit Frank Darabont («The Shawshank Redemption») dhe kompozitorit Mark Mancina.
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